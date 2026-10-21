MSC地中海郵輪攜手夥伴啟動沖繩那霸港新郵輪碼頭航廈建設

MSC地中海郵輪擴大亞洲布局，攜手皇家加勒比集團及那霸港務局，推動日本沖繩那霸港新郵輪碼頭航廈動工，預計2028年3月完工啟用。

新航廈將提升大型郵輪接待能力與旅客服務效率，擴大那霸港旅客輸送量，搶攻亞洲郵輪度假市場成長商機。

此次新航廈開發與營運將由Cruise Port Naha G.K.負責，該公司是MSC地中海航運集團旗下CTL Maritime與皇家加勒比集團旗下RCL Cruises Ltd.共同成立的合資企業。雙方已於今年8月與那霸港務局簽署郵輪樞紐建設協定，並於近日舉行動工儀式，宣告工程正式啟動。

那霸港位於亞洲郵輪航線網絡的重要位置，全年具備郵輪靠泊條件，是連結周邊郵輪旅遊目的地的重要門戶。新航廈將導入現代化專用設施，提升港口服務品質及營運效率，並強化接待大型郵輪的能力，以因應亞洲郵輪旅遊需求持續成長。

MSC地中海航運集團旗下郵輪業務板塊執行主席Pierfrancesco Vago表示，沖繩位於亞洲多個熱門郵輪目的地的交會點，具備優越地理位置與發展潛力。投資那霸港新航廈，是集團長期擴大亞洲業務布局的重要一步，未來將為MSC地中海郵輪及旗下Explora Journeys意鉑奢華郵輪的旅客，創造更多全年暢遊亞洲的機會。

他指出，集團將持續拓展航線產品並投資郵輪基礎設施，讓國際及亞洲旅客更便利地體驗郵輪旅遊，同時強化區域間的連結。此次與皇家加勒比集團及那霸港務局合作，不僅是建設新的郵輪碼頭航廈，更是對沖繩及亞洲郵輪旅遊長期發展的投資。

隨著亞洲郵輪旅遊市場持續發展，港口設施升級與接待量能擴充，將成為郵輪業者拓展航線、提升旅客體驗的重要支撐。那霸港新航廈預計2028年3月完工營運，後續發展值得關注。