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遠東SOGO周年慶拚130億元、年增12.5% 黃晴雯：今年景氣回來了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO周年慶拚130億元！黃晴雯：景氣回來了。記者侯思蘋／攝影
遠東SOGO周年慶拚130億元！黃晴雯：景氣回來了。記者侯思蘋／攝影

遠東SOGO百貨台北三店周年慶將於11月5日登場，為期12天。SOGO董事長黃晴雯21日表示，在台股走強、經濟成長動能升溫，加上年度交屋潮帶動居家消費需求等利多下，今年全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元，年增12.5%，她對達標相當有信心。

「今年景氣回來了，讓SOGO周年慶具備一定的底氣。」黃晴雯表示，今年周年慶除了透過話題商品、信用卡優惠及會員經營吸引消費者，也將結合遠東Garden City的營運效益，並邀請日本三麗鷗人氣角色助陣，期望把檔期人潮轉化為實際買氣。

對於今年景氣，黃晴雯指出，受惠AI及科技產業成長，台灣今年經濟成長率超過12%，隨著就業、薪資、股利等所得來源挹注，消費者可支配所得增加，有助維持相對健康的消費動能。另外，每年第4季都是台灣百貨零售業的重要檔期，周年慶更是觀察消費動能的重要指標，SOGO也看好年底買氣，全年業績挑戰成長10.5%。

她分析，今年前八月台灣薪資成長約2.66%，創11年同期最大增幅；住宿、餐飲等民生產業的薪資中位數表現也值得關注，顯示經濟成長的效益不只反映在高薪產業。

從產業表現來看，今年百貨業營業額成長8.6%，市場買氣仍有支撐。黃晴雯表示，SOGO今年周年慶將以話題商品、APP會員經營及實體優惠三大策略，提高周年慶競爭力。

其中，復興館今年持續進行精品品牌與空間改裝，隨著愛馬仕、香奈兒等品牌改裝陸續完成，今年以來業績成長約11.6%；忠孝館今年也有亮眼表現，上半年營業額成長逾5%，並引進約40個新品牌。黃晴雯表示，面對消費者愈來愈習慣比價，百貨業不能只靠折扣吸客，更要準備有感優惠、提供值得進店的理由。

另一項成長動能來自遠東Garden City。黃晴雯表示，Garden City試營運表現優於預期，營業表現超出預算約26%，其中家電及餐飲等業種表現不錯，預計明年第2季所有品牌全部到位後，營運動能會再大幅升溫。

此外，黃晴雯也看好今年交屋潮帶動居家相關商品需求。市場估計，2026年全台交屋量約14.2萬戶，為近30年來高檔，從新屋裝修、家具家電到居家用品，都有機會帶動新一波消費。

周年慶 黃晴雯 SOGO

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