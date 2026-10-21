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收購foodpanda遭公平會否決 Grab坦言失望：仍持續推動東南亞業務
公平會稍早否決Grab收購foodpanda台灣業務，Grab發言人剛剛表示，知悉台灣公平交易委員會今日針對Grab擬收購foodpanda台灣業務案所做出的決定。對此結果感到失望，因為無法按計劃把創新服務、合理收入機會，以及優化的服務標準帶給台灣消費者、外送員和商家。
Grab強調，在東南亞的核心業務依然發展強勁。將持續投入資金與資源，推動既定的成長藍圖，並支持Grab於東南亞各市場的在地社群持續發展。
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