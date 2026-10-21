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股東爭議難解 公平會宣布否決Grab收購台灣foodpanda業務
台灣公平交易委員會21日正式宣布，禁止新加坡外送平台Grab以6億美元現金收購 foodpanda台灣業務的合併案。主要是考量「限制競爭不利益」大於「整體經濟利益」，因此依《公平交易法》第13條第1項禁止結合。
公平會認為，Uber Eats的母公司Uber持有Grab約13.1%的股份，且雙方有董事兼任及深厚商業合作歷史。公平會認為會降低Grab未來與Uber Eats在台灣市場競爭的意願與能力。
Grab於2026年3月23日宣布以6億美元（約新台幣191億元）收購德國Delivery Hero旗下的foodpanda台灣事業，並期待在明年上半年完成交易，但在此期間面臨諸多反對意見。
這也是foodpanda台灣業務第二度出售受阻。先前Uber旗下的Uber Eats於2024年5月宣布收購foodpanda台灣事業，也於同年12月遭公平會禁止，主要考量雙方結合，恐造成市占率超過九成。
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