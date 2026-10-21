還能再申請？Grab併購foodpanda遭禁止 公平會回應

Grab收購foodpanda遭公平會禁止，未來還能再提出併購申請嗎？公平會發言人辛志中21日表示，法律並未限制結合申報次數，業者仍可再次提出申報，但若市場結構沒有特別改變，是否提出第二次、第三次申報，須由業者自行評估。

公平會今日決議禁止Grab與foodpanda台灣營運公司富胖達結合，主要考量是Uber Eats母公司Uber持有Grab約13.1%股份，加上雙方過往的董事兼任及商業合作關係，恐降低結合後兩大平台積極競爭的意願，且Grab提出的承諾措施不足以化解疑慮。

對於業者是否還有再次申請的機會，辛志中在記者會說明，公平交易法要求，事業符合結合定義及申報門檻時，必須在結合前提出申報，但「法律上並沒有限制說，你只能申報一次、申報兩次」。

辛志中指出，過去也曾有公司因經濟情況改變，後來再次提出結合申報。不過，如果市場結構沒有特別變化，業者要不要再次申報，仍應自行評估。換言之，本次禁止結合並不代表法律禁止業者再送件，但再次申報也不代表就能獲准。

至於foodpanda未來退出台灣，是否反而造成Uber Eats一家獨大。辛志中回應，結合審查主要依據現有市場狀況、資料及事證，以及業者過去的經營成效進行判斷。

至於外資投資涉及的國安、治安疑慮，辛志中表示，應由經濟部依外國人投資條例處理；公平會的法定職掌，則是依公平交易法調查處理限制競爭及不公平競爭行為，結合審查著重的是交易對市場結構、市場競爭的影響，並衡量整體經濟利益與限制競爭的不利益。

對於禁止結合是否可能讓外商卻步，辛志中強調，不論參與結合的是外商或本地業者，審查重點都相同，目標是確保市場維持充分競爭。