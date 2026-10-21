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國城建設嘉義市都更21日簽約 整合3,000坪土地、優化嘉義都會天際線

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
國城建設嘉義市都更21日簽約，整合3,000坪土地，優化嘉義都會天際線。國城／提供
國城建設嘉義市都更21日簽約，整合3,000坪土地，優化嘉義都會天際線。國城／提供

國城建設集團取得嘉義市「民族國小西側二期公辦都市更新案」最優申請人資格，21日完成簽約，繼一期進入興建階段後、二期接續推進，將以整體街廓規劃串聯居住、商業與公共服務，跨機關整合近3,000坪土地，為嘉義市都市更新高度加分，優化嘉義都會天際線。

國城建設指出，民族國小西側公辦都更，是嘉義市政府推動「東區大進步」的重要計畫。

其中，一期正由國城建設興建，市府持續推動二期土地整合，讓相鄰基地的開發與公共空間得以完整銜接，逐步改善市中心街廓與生活環境。

二期基地位於民族路與吳鳳北路重要節點，面積約2,976坪，市府歷經多次跨機關協商，整合市府、教育部及財政部國有財產署土地，由國城建設股份有限公司獲評為最優申請人。從一期興建到二期簽約，公私協力持續向前，也反映民間企業對嘉義市發展前景的信心。

國城建設表示，同時參與一期與二期開發，將從整體街廓出發，統合兩期基地的建築棟距、交通動線及人行空間，以總體開發視角打造友善的城市環境。

二期規劃將呼應市府推動的「嘉屋」宜居建築理念，以「涼適、活力、新木都」為設計思考，結合嘉義木都文化，重視風廊銜接、自然通風、遮蔭與綠化，並將木質元素與低碳設計納入規劃方向，提升建築與戶外空間的舒適度，讓城市特色融入日常生活。

依招商規劃，二期開發將居住需求與市民服務一併納入考量，規劃引入新商業聚落，結合社會福利設施及公共停車空間，透過開放式廣場與綠化步行空間，讓周邊市民能走入、停留與使用，使土地更新的成果融入城市日常。

國城建設除接續投入民族國小西側一、二期公辦都更，同步參與稱為「嘉義信義計畫區」的建國二村、復興新村重劃區的開發，於今年4月標得約1,002坪商業區土地，進一步推動嘉義東區新興商業街廓的發展。

國城建設對嘉義的投入不僅止於建築營造，更化為具體的的公益行動。在簽約典禮同時宣布捐贈救護車。用行動力挺辛勤守護市民生命的第一線消防救護人員，展現企業回饋嘉義的誠摯心意。

嘉義 都更 土地

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