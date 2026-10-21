外送平台併購卡關！公平會否決Grab、foodpanda結合 4大理由出爐

Grab收購foodpanda遭公平會擋下。公平會21日認為，Uber Eats母公司Uber持有Grab約13.1%股份，雙方還有過往董事兼任及商業合作關係，結合後恐降低兩大平台積極競爭的意願，且Grab提出的承諾措施不足以化解疑慮，因此決議禁止結合。

公平會今日召開第1825次委員會議，充分審議後進行表決，多數委員認為應禁止結合，1位委員主張附加負擔後不禁止，另1位委員迴避，未參與審議。

公平會指出，台灣外送平台目前由foodpanda及Uber Eats兩大業者主導，呈現「雙占」市場。Grab雖然尚未在台灣與foodpanda直接競爭，但收購完成後，將接手foodpanda，成為Uber Eats的主要競爭對手。然而，Uber持有Grab約13.1%股份，Uber執行長過去也曾長期擔任Grab董事，雙方在其他市場有密切互動及商業合作，可能削弱結合後彼此競爭的誘因與能力。

公平會說明，本案有四項主要競爭疑慮。首先，Uber持有Grab股份，當Grab獲利增加，Uber也能從持股中受益。因此，Uber Eats若透過降價、增加優惠與Grab搶生意，雖然可能提高自身營收，卻也可能壓低Grab獲利，影響Uber的投資利益，降低Uber Eats積極競爭的意願。

其次，Grab同樣可能減少積極競爭。雖然Grab採雙重股權架構，Uber的表決權僅占3.9%，無法直接決定Grab的競爭策略，但持股關係仍會改變雙方互動方式，使彼此利益更趨一致，更容易形成利害與共的關係。

第三，雙方過往的交易紀錄及互動關係，也增加協調風險。公平會指出，2018年Grab接手Uber東南亞業務時，雙方曾在知悉或至少應當知悉交易違反競爭法的情況下，仍以難以回復原狀的方式完成交易。加上多年來熟悉彼此經營方式及市場策略，更容易預測對方行動，增加減少競爭、相互配合的風險。

第四，台灣外送市場缺乏足夠的抗衡力量。經營外送平台不僅需要大量資金，還必須同時吸引足夠的餐廳、外送員及消費者，新業者很難短期內進入市場競爭，餐廳與消費者也缺乏足夠力量制衡大型平台，難以消除上述風險。

公平會強調，台灣外送市場已高度集中，且具有網路效應、市場進入門檻高，潛在競爭者難以及時加入。在這些條件下，必須進一步降低Uber對Grab的持股比例，甚至出清股份，才能降低或消除結合後兩大平台協調行為的風險。

審查期間，公平會曾多次與Grab討論可能的改善措施。Grab提出稀釋Uber持股、限制Uber人員兼任Grab董事，以及限制競爭敏感資訊交流等承諾，但公平會評估，這些措施無法確保實際上能有效執行，也不足以化解限制競爭疑慮。

公平會最終認定，本案限制競爭的不利益大於整體經濟利益，且無法透過附加條件或負擔化解疑慮，因此依公平交易法禁止結合。

Grab經營外送、叫車平台及數位金融服務，目前在新加坡等8個東南亞國家提供服務。今年3月，Grab與Delivery Hero達成協議，計畫取得旗下foodpanda台灣營運公司富胖達全部股份，並控制其業務經營及人事任免。Grab於3月27日向公平會申報，經數次補件後，公平會於6月16日正式受理，並因審查需要，將審議期限延長至10月27日。期間徵詢利害關係人、政府機關及產業研究單位意見，召開學者專家座談會，並多次與申報業者討論，完成市場調查分析後作成決議。