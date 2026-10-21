7-ELEVEN搶粉絲經濟 KPOP演唱會入場資格開放預購

7-ELEVEN持續擴大會員經濟版圖，瞄準韓流追星、職棒應援及日常消費等不同需求，透過uniopen PRIMA訂閱會員專屬活動、OPENPOINT點數回饋及uniopen App互動機制，強化會員黏著度。其中，10月28日起將推出南韓人氣男團演唱會專屬應援組合，藉由熱門娛樂活動帶動會員參與，進一步擴大會員經濟效益。

7-ELEVEN表示，目前透過OPENPOINT App、uniopen聯名卡及icash Pay支付三大工具，已串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，建構超過2,000萬名會員的OPENPOINT點數生態系，持續將點數累積、兌換及會員專屬權益延伸至不同生活場景。

在韓流粉絲經濟方面，7-ELEVEN將於10月28日上午11時至30日晚間11時59分，針對uniopen PRIMA訂閱會員推出「KPOP應援能量組」專屬預購活動，提供四種規格，價格介於24,000元至27,840元，每組包含南韓人氣男團演唱會雙人專屬入場資格，以及雞精、保健食品、巧克力與CITY PRIMA精品咖啡等商品。

活動採會員專屬序號機制，每位PRIMA會員限領取一組序號，並須透過ibon售票系統完成結帳。未於期限內完成結帳的名額，預計11月2日上午11時重新釋出，提供第二波預購機會。

除了韓流商機，7-ELEVEN也將會員經營延伸至職棒粉絲社群。統一獅攜手uniopen App推出「猛獅年度知識會考！雙週抽大獎」，即日起至12月31日，透過每日問答及投票活動，鼓勵球迷持續使用App。

會員進入uniopen App的統一獅主題圈，即可參與每日球隊知識問答，答對題目可累積抽獎機會，每兩周有機會獲得球員簽名球、球衣購物袋及指定款球帽等商品。透過運動賽事與粉絲社群結合，增加會員日常互動頻率。

另一方面，7-ELEVEN也持續透過金融支付工具擴大點數使用場景。中國信託uniopen聯名卡繼今年陸續推出繳稅回饋活動後，將自11月1日起推出繳納地價稅最高回饋100點OPENPOINT點數活動，將會員點數累積從零售購物延伸至日常繳費需求。