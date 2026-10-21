Grab、foodpanda結合案結果揭曉 公平會宣布否決

Grab收購foodpanda遭公平會擋下。公平會21日認為，Uber Eats母公司Uber持有Grab約13.1%股份，雙方還有過往董事兼任及商業合作關係，結合後恐降低兩大平台積極競爭的意願，且Grab提出的承諾措施不足以化解疑慮，因此決議禁止結合。

2026-10-21 15:04