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Grab、foodpanda結合案結果揭曉 公平會宣布否決
眾所矚目的東南亞外送平台龍頭新加坡Grab收購foodpanda台灣業務合併案結果出爐。公平交易委員會發言人辛志中表示，否決Grab收購foodpanda。
Grab今年3月23日宣布，與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，將以6億美元現金收購foodpanda台灣外送事業，但這樁交易須經主管機關核准，預計今年下半年完成，並以明年上半年完成用戶、商家及外送夥伴轉移至Grab應用程式為目標。
Grab於6月16日提出完整申報資料，公平會原審查期間至7月29日，但因案件涉及外送平台雙占市場及股權結構對競爭的影響，公平會7月22日決議延長審議60個工作日至10月27日。
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