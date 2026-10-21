支持新北創意能量、群募新品登場 產品體驗會開跑、邀市民搶先體驗

想認識新北在地創意產品嗎？新北市經發局推動「115年新北市群眾募資輔導計畫」，協助在地業者透過群眾募資拓展市場。今年首波上架產品包括特莉莎烘焙坊的「夾『心』米餅」及「冰乳酪米餅系列」，以及林山農選有限公司結合陶藝工藝與臺灣茶文化推出的「茶與器的島嶼共鳴｜職人手作旅行茶具組X台灣風味精緻茶禮」，陸續舉辦產品體驗會，邀請民眾踴躍支持新北在地創意品牌，為優質產品注入成長動能。

經發局表示，新北市群眾募資輔導計畫自109年推動以來，已成功輔導87組團隊，累計募資金額突破新台幣2.45億元，透過專業顧問陪伴式輔導，從策略行銷、品牌定位到募資規劃，協助業者掌握市場需求，並透過群眾募資取得資金與市場回饋。此外，經發局今年特別將AI數位工具與品牌經營思維導入業者輔導，陪伴業者由單一產品開發進階至品牌永續經營，助力在地品牌深耕發展。

經發局指出，本次搶先上架募資的產品各具巧思，「特莉莎烘焙坊」打破傳統米餅厚重印象，研發出超薄酥鬆的「夾『心』米餅」，嚴選台灣糙米製作並堅持天然無添加，內餡不僅融合花生、芝麻及70.5%濃醇巧克力，更巧妙結合冰涼乳酪，為休閒零食與伴手禮市場帶來全新食感。「林山農選有限公司」則攜手新北永和陶藝家團隊，推出「茶與器的島嶼共鳴 職人手作旅行茶具組X台灣風味精緻茶禮」，匯聚新北坪林、臺中梨山、嘉義阿里山及花蓮瑞穗等四大產區精選好茶，搭配極小化職人手作茶具，打造旅遊時隨處可享的「行動茶席」，兼具生活質感與在地送禮風雅。

為讓大眾近距離感受創意新品，經發局於10月份規劃3場實體產品體驗會。首場「特莉莎烘焙坊」已於10月7日圓滿落幕，現場反應熱烈；接下來2場接力登場。10月26日由「耐爾吉斯國際有限公司」於中和門市展示募資產品「舒循親膚舒壓不臭襪」，現場還有互動遊戲可以兌換好禮；10月28日由「加納富澄有限公司」於新北市政府B1商品展售區亮相，帶來原住民特色辛香料「馬告」堅果醬、舒肥鱘龍魚排提供現場試吃體驗。

經發局補充，產品體驗會不僅讓民眾深入認識新北優質品牌，也讓業者蒐集第一手市場回饋，作為後續產品優化與行銷推廣的重要參考。活動均採免費入場，民眾現場填寫回饋問卷即可獲得體驗會專屬折扣碼等好禮，歡迎市民朋友把握機會親身感受新北在地品牌的創新巧思與獨特魅力。