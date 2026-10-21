快訊

又見跨境鎮壓！相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷 新北檢起訴5人求重刑

天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

洗衣加小蘇打更乾淨？達人示警洗衣機恐報銷：改用1神物去污除霉

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華朗機工科技團隊前進芬蘭 展開跨域對話

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
豪華朗機工（LuxuryLogico）於15日至25日，在芬蘭奧盧（Oulu）的 AaltoSiilo 展出 《INTER-FACE：ing LuxuryLogico》。文化部／提供
豪華朗機工（LuxuryLogico）於15日至25日，在芬蘭奧盧（Oulu）的 AaltoSiilo 展出 《INTER-FACE：ing LuxuryLogico》。文化部／提供

台灣當代科技團隊豪華朗機工（LuxuryLogico）於15日至25日，在芬蘭奧盧（Oulu）的 AaltoSiilo 展出 《INTER-FACE:ing LuxuryLogico》。三件結合動力裝置、光影、聲音的裝置作品，與三件以VR沉浸體驗方式呈現的作品，將台灣當代科技藝術帶進芬蘭北部科技重鎮。

展覽從豪華朗機工的團隊名稱「LuxuryLogico」出發，提出一個與當代生活密切相關的疑問：面對生態壓力與多重危機，我們如何重新定義「Luxury」？ 策展概念提出另一種詮釋：真正的奢華或許不在於物質的累積與消費，而是時間、自然、人與人的連結、生態共生與自由。

展名「INTER-FACE:ing」重新思考「介面」（interface）的意義：介面不只是螢幕或科技設備，也存在於人的身體、建築、地景，以及不同文化與歷史彼此相遇之處；「-ing」則指向這些關係持續生成之恆態。

此次展覽所在的 AaltoSiilo 並非美術館常見的白盒子展場。這座建於1931年的筒倉由芬蘭現代主義建築大師 Alvar 與 Aino Aalto 設計，其混凝土結構、垂直尺度、特殊聲響及工業歷史，也成為作品觀看與感知的一部分。

2026年，「Aalto Works」系列13處建築及建築群正式列入UNESCO《世界遺產名錄》；AaltoSiilo 雖不在此次登錄之列，卻是 Aalto 早期工業建築的重要實踐。如今豪華朗機工以當代科技藝術介入這座昔日服務於林木工業的建築，展開跨越時代、地域與文化的對話。

展出的三件實體裝置與三件VR作品，從地方歷史一路延伸至人類未來的想像。《The Past Is a Foreign Country》從芬蘭焦油生產及其留下的工業與環境痕跡出發；《Accord-Désaccord》探討人與人、人與環境之間如何在差異與衝突中協商共存。

《Rain Haze II》、《Solar XI》與《Wind Field II》則分別從海洋廢棄物、人造太陽與風的數據為基礎，反思科技、消費與自然環境的關係；《Space 201》更將視野推向宇宙，想像人類與新生命形式共同演化的可能。

展覽同時促成一場台芬藝術合作。芬蘭作曲家與聲音藝術家Lau Nau參與《The Past Is a Foreign Country》的音樂合作；閉幕當日，則由奧盧舞蹈表演團體 TaikaBox 以豪華朗機工的裝置出發進行現場演出，讓人的身體與科技、動力系統展開直接對話。

策展人表示，人們愈來愈倚靠科技介面感知這個世界，但人的存在始終離不開這具能感受並回應環境的身體。從眼耳鼻舌身意，到色聲香味觸法，人們與世界的關係原本就發生在不斷的感知與接觸之中。

策展人認為，介面不只是提供人機互動的一面螢幕或一道界線，而是不同身體、環境、科技、歷史與文化彼此相遇、互動、影響，並持續生成與演化之處。

芬蘭 團隊 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

國巨辦典藏展 推廣名作

衛武營「跳出來的地圖」特展 梳理不同時代舞蹈記憶

2026 TPCA Show登場！新武秀PCB技術 攜日本畫家推公益

相關新聞

Grab、foodpanda 結合案結果將揭曉！公平會下午3時說明

外送平台結合案審查結果將揭曉。公平會21日宣布，下午3時將召開記者會，針對Grab Holdings Limited擬與富胖達股份有限公司結合案，由發言人辛志中委員對外說明。

同區買房換個生活圈房價差很大？ 北投價差逾9成

台北市房價高昂，即使是同樣的行政區，選擇不同生活圈，購屋門檻可能大不相同。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區單價最高與最低生活圈的價差，顯示價差幅度前五名依序為北投區、信義區、士林區、大安區及中正區，尤其北投價差幅度甚至逾9成。

台中房市「科技買盤」擴大 前三季八大上市櫃企業砸百億布局

台灣房屋根據公開資訊觀測站資料統計，除了美光中科后里園區先進封裝測試二廠日前啟用，台積電（2330）中科擴建二期新廠預計明年起陸續完工投產之外，今年前三季，已有八大科技廠投入逾130億元，在台中狂掃超過3萬坪產業用地，台中AI產業時代的發展愈來愈有看頭，「科技買盤」持續擴大。

高房價逼出小宅潮！全台10大熱區曝 這區成交量超越全台國中小數量

全台人口已連續33個月負成長，隨著少子化、晚婚及不婚趨勢，加上房價居高、購屋負擔沉重，小宅也成為不少購屋族選擇。根據《591實價登錄》統計，2023年至2026年7月七都預售及成屋20坪以下小宅交易量，觀察累計成交量最多的十大熱區，以新北市占4席最多、桃園市3席次之，其中北市中山區以交易近4千件居冠，比全台國中小學校合計3343所還多，新北三重、淡水同樣以逾3千件分居二、三位，雙北合計拿下五席，占據榜單半數。

人口連33個月負成長！少子化小宅夯 全台十大熱區曝

根據內政部資料，截至今年9月，全台人口已連續33個月負成長，隨著少子化、晚婚及不婚趨勢，加上房價居高、購屋負擔沉重，小宅已成不少購屋族選擇。

蘋果折疊機出貨 明年估增70%

外電MacRumors 19日報導，蘋果在美國官網限購首款折疊機iPhone Duo，每位顧客最多購買兩台，避免黃牛囤貨，似乎預告搶購熱潮一觸即發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。