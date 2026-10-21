豪華朗機工科技團隊前進芬蘭 展開跨域對話

台灣當代科技團隊豪華朗機工（LuxuryLogico）於15日至25日，在芬蘭奧盧（Oulu）的 AaltoSiilo 展出 《INTER-FACE:ing LuxuryLogico》。三件結合動力裝置、光影、聲音的裝置作品，與三件以VR沉浸體驗方式呈現的作品，將台灣當代科技藝術帶進芬蘭北部科技重鎮。

展覽從豪華朗機工的團隊名稱「LuxuryLogico」出發，提出一個與當代生活密切相關的疑問：面對生態壓力與多重危機，我們如何重新定義「Luxury」？ 策展概念提出另一種詮釋：真正的奢華或許不在於物質的累積與消費，而是時間、自然、人與人的連結、生態共生與自由。

展名「INTER-FACE:ing」重新思考「介面」（interface）的意義：介面不只是螢幕或科技設備，也存在於人的身體、建築、地景，以及不同文化與歷史彼此相遇之處；「-ing」則指向這些關係持續生成之恆態。

此次展覽所在的 AaltoSiilo 並非美術館常見的白盒子展場。這座建於1931年的筒倉由芬蘭現代主義建築大師 Alvar 與 Aino Aalto 設計，其混凝土結構、垂直尺度、特殊聲響及工業歷史，也成為作品觀看與感知的一部分。

2026年，「Aalto Works」系列13處建築及建築群正式列入UNESCO《世界遺產名錄》；AaltoSiilo 雖不在此次登錄之列，卻是 Aalto 早期工業建築的重要實踐。如今豪華朗機工以當代科技藝術介入這座昔日服務於林木工業的建築，展開跨越時代、地域與文化的對話。

展出的三件實體裝置與三件VR作品，從地方歷史一路延伸至人類未來的想像。《The Past Is a Foreign Country》從芬蘭焦油生產及其留下的工業與環境痕跡出發；《Accord-Désaccord》探討人與人、人與環境之間如何在差異與衝突中協商共存。

《Rain Haze II》、《Solar XI》與《Wind Field II》則分別從海洋廢棄物、人造太陽與風的數據為基礎，反思科技、消費與自然環境的關係；《Space 201》更將視野推向宇宙，想像人類與新生命形式共同演化的可能。

展覽同時促成一場台芬藝術合作。芬蘭作曲家與聲音藝術家Lau Nau參與《The Past Is a Foreign Country》的音樂合作；閉幕當日，則由奧盧舞蹈表演團體 TaikaBox 以豪華朗機工的裝置出發進行現場演出，讓人的身體與科技、動力系統展開直接對話。

策展人表示，人們愈來愈倚靠科技介面感知這個世界，但人的存在始終離不開這具能感受並回應環境的身體。從眼耳鼻舌身意，到色聲香味觸法，人們與世界的關係原本就發生在不斷的感知與接觸之中。

策展人認為，介面不只是提供人機互動的一面螢幕或一道界線，而是不同身體、環境、科技、歷史與文化彼此相遇、互動、影響，並持續生成與演化之處。