Grab、foodpanda 結合案結果將揭曉！公平會下午3時說明

Grab收購台灣foodpanda案審查結果將揭曉。公平會21日下午3時將召開「外送平台結合案記者會」，由發言人辛志中說明Grab Holdings Limited擬與富胖達股份有限公司結合案，這筆6億美元交易能否過關，備受市場關注。

Grab今年3月23日宣布，與foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，將以6億美元現金收購foodpanda台灣外送事業。依當時規劃，交易須經主管機關核准，預計今年下半年完成，並以明年上半年完成用戶、商家及外送夥伴轉移至Grab應用程式為目標。

審查進度方面，Grab於6月16日提出完整申報資料，公平會原審查期間至7月29日，但因案件涉及外送平台雙占市場及股權結構對競爭的影響，公平會7月22日決議延長審議60個工作日，至10月27日。如今在期限屆滿前召開記者會，案件結果即將明朗。

本案關鍵之一，是Uber與Grab之間的股權關係。公平會先前指出，Uber持有Grab約13%股份及3.7%表決權，Grab與foodpanda結合後，市場仍維持雙占結構，雙方的股權連結是否影響Uber Eats與Grab相互競爭的意願及能力，是須進一步分析的重點。

此前，Uber曾擬以9.5億美元收購foodpanda台灣業務，但公平會於2024年12月因限制競爭疑慮禁止結合，認為交易將消除兩大平台間的主要競爭壓力，可能增加對消費者漲價及提高餐廳抽成的誘因。此次改由Grab出手，能否通過審查，將待公平會下午正式說明。

此外，公平會今日另將發布台灣大哥大股份有限公司擬與精誠資訊股份有限公司結合案新聞。