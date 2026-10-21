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深化會員經濟！uniopen PRIMA 專屬偶像應援包限量開搶
「OPENPOINT點數生態系」持續打造高互動會員經濟，為寵愛忠誠會員再提供超越期待尊榮生活體驗，自10月28日起針對uniopen PRIMA訂閱會員釋出南韓人氣男團專屬「應援能量組」預購活動。另外，已成為uniopen會員加速累積OPENPOINT點數最強神卡的中國信託uniopen聯名卡，今年陸續推出多檔繳稅活動，自11月1日起再推出繳地價稅最高回饋100點活動，讓日常支出成為累積點數小確幸。
為擴大uniopen PRIMA訂閱會員專屬優先權，自10月28日11:00至10月30日23:59止，重磅推出「KPOP應援能量組」專屬活動。禮包提供四種規格（27,840元至24,000元不等），不僅包含南韓人氣男團演唱會的雙人專屬入場資格，每組更為粉絲貼心準備了豐富能量補給，包含心焙雞精禮盒2組、速攻夜亮錠30日份2包、Cupicho巧克力禮盒1盒，以及CITY PRIMA精品咖啡大杯美式15杯，滿足追星體力需求。每位PRIMA會員限領取1組序號，領取後需於ibon售票系統完成結帳；逾期未結帳名額將於11月2日11:00起重新釋出第二波機會。
7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「uniopen聯名卡」、「icash Pay支付」三本柱，串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，以「好累積」、「好兌換」、「好有感」打造逾2,000萬名會員高互動「OPENPOINT點數生態系」。
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