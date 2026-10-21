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豊漁雙品牌插旗台中老虎城 牛喜、季樂合計25店搶百貨商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
豊漁集團自主貿易日本食材，有助發展一系列餐飲品牌。豊漁餐飲集團／提供
豊漁集團自主貿易日本食材，有助發展一系列餐飲品牌。豊漁餐飲集團／提供

豊漁餐飲集團（7847）加速擴大百貨餐飲版圖，旗下兩大展店主力「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「季樂和牛鐵板燒」21日同步進駐台中老虎城購物中心，繼9月雙品牌進駐統一時代百貨台北店後，再度以雙品牌策略搶攻百貨商圈。隨新店加入，集團旗下13個品牌、門市規模擴大至60家，其中牛喜與季樂合計25家，占整體門市逾四成，成為推動集團展店的重要引擎。

豊漁表示，台中為集團重點發展市場之一，此次雙品牌同步進駐老虎城，主要看好百貨商場結合購物、娛樂與餐飲的複合消費需求，透過不同餐飲型態與價格帶，擴大客群涵蓋範圍，並提高集團在百貨餐飲市場的布局密度。

觀察豊漁旗下品牌布局，牛喜與季樂已成為近年展店的兩大主力。其中，牛喜目前達15家，以個人日式鍋物切入市場，提供壽喜燒及水炊鍋兩種餐飲型態，鎖定日常外食與聚餐需求；季樂則達10家，以千元有找的和牛鐵板燒套餐，切入平價精緻餐飲市場，藉由高級食材與相對親民的價格組合，擴大和牛料理的消費客群。

兩品牌成為展店主力，反映豊漁在既有高端日式餐飲基礎上，逐步擴大具展店規模的餐飲業態，從米其林星級餐廳、日式板前料理，延伸至鐵板燒、個人鍋物及燒肉市場，透過多品牌經營滿足不同消費需求。

值得注意的是，豊漁近期展店策略明顯聚焦百貨通路，9月才於台北統一時代百貨同步開出牛喜與季樂，本月再複製雙品牌進駐模式至台中老虎城，藉由百貨既有集客能力，掌握購物、觀影及家庭聚餐客群，也有助於提高品牌曝光及展店效率。

營運方面，豊漁9月合併營收8,596.9萬元，年增18.70%；第3季營收2.8億元，年增21.01%；累計前三季合併營收8.63億元，年增19.74%，多品牌展店效益持續挹注營運。

展望第4季，豊漁表示，隨百貨周年慶、秋冬鍋物旺季及歲末聚餐需求接力，加上牛喜、季樂新據點陸續加入營運，門市規模擴大與新店效益可望逐步發酵，搭配貿易事業穩健成長，將持續挹注營運動能，力拚全年營收維持雙位數成長。

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