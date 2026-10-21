藥華藥 Ropeg 再拓國際證據版圖 六項研究登國際 MPN 大會

藥華藥（6446）今日表示，旗下新藥Ropeg繼Ropeg於今年8月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准用於成人原發性血小板過多症（ET）後，藥華藥將於10月底召開的第18屆國際骨髓增生性腫瘤大會（International Congress on Myeloproliferative Neoplasms，MPN Congress）發表六項研究摘要。

藥華藥指出，以上研究匯集美國、日本與中國資料，從現行療法的未滿足需求、真實世界治療模式，到JAK2 V617F分子反應，進一步擴大Ropeg於ET及真性紅血球增多症（PV）的臨床應用證據。

藥華藥表示，本屆國際MPN大會將於10月29日至30日在紐約布魯克林舉行，六項研究摘要均將於美東時間10月29日下午5時45分的大會海報場次發表，報告Ropeg在不同地區與臨床情境下的研究進展，涵蓋現行治療需求、Ropeg臨床使用經驗與分子反應，持續累積支持ET與PV治療決策的研究資料。

Ropeg至今已獲全球約50個國家核准用於治療PV，更是近30年來首款獲美國FDA核准治療ET的新療法，為ET病患提供羥基脲（HU）與安閣靈（ANA）以外的治療選擇。本次發表的研究進一步聚焦ET與PV病患在現行治療下仍面臨的挑戰，以及Ropeg在臨床實務中的使用情形與分子反應。

六項研究中，三項運用美國醫療保險理賠及社區腫瘤醫療資料，分析ET治療模式與未滿足需求、PV病患使用Ropeg的治療順序與持續性，以及採用不同第一線細胞減量療法的病患特徵；一項系統性文獻回顧與統合分析，評估ET及PV病患接受HU第一線治療後的長期結果。

另兩項研究分別來自日本第三期研究的探索性分析，以及中國多中心真實世界回溯性分析，聚焦Ropeg治療後的JAK2 V617F等位基因負荷變化，為理解其分子層面的作用提供更多資料。

藥華藥醫學長秦小強醫學博士表示：「這些研究顯示，ET與PV的現行治療仍有未滿足需求，病患需要超越血球數值控制的治療選擇。Ropeg已在美國獲准用於成人ET及PV病患，為MPN治療帶來新的機會。我們將持續累積真實世界證據，協助醫師辨識適合使用Ropeg的病患，支持臨床治療決策。」