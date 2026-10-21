快訊

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

亞洲各國爭搶中國遊客 兩岸觀光卻仍嚴重不對稱發展

聽新聞
0:00 / 0:00

藥華藥 Ropeg 再拓國際證據版圖 六項研究登國際 MPN 大會

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

藥華藥（6446）今日表示，旗下新藥Ropeg繼Ropeg於今年8月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准用於成人原發性血小板過多症（ET）後，藥華藥將於10月底召開的第18屆國際骨髓增生性腫瘤大會（International Congress on Myeloproliferative Neoplasms，MPN Congress）發表六項研究摘要。

藥華藥指出，以上研究匯集美國、日本與中國資料，從現行療法的未滿足需求、真實世界治療模式，到JAK2 V617F分子反應，進一步擴大Ropeg於ET及真性紅血球增多症（PV）的臨床應用證據

藥華藥表示，本屆國際MPN大會將於10月29日至30日在紐約布魯克林舉行，六項研究摘要均將於美東時間10月29日下午5時45分的大會海報場次發表，報告Ropeg在不同地區與臨床情境下的研究進展，涵蓋現行治療需求、Ropeg臨床使用經驗與分子反應，持續累積支持ET與PV治療決策的研究資料。

Ropeg至今已獲全球約50個國家核准用於治療PV，更是近30年來首款獲美國FDA核准治療ET的新療法，為ET病患提供羥基脲（HU）與安閣靈（ANA）以外的治療選擇。本次發表的研究進一步聚焦ET與PV病患在現行治療下仍面臨的挑戰，以及Ropeg在臨床實務中的使用情形與分子反應。

六項研究中，三項運用美國醫療保險理賠及社區腫瘤醫療資料，分析ET治療模式與未滿足需求、PV病患使用Ropeg的治療順序與持續性，以及採用不同第一線細胞減量療法的病患特徵；一項系統性文獻回顧與統合分析，評估ET及PV病患接受HU第一線治療後的長期結果。

另兩項研究分別來自日本第三期研究的探索性分析，以及中國多中心真實世界回溯性分析，聚焦Ropeg治療後的JAK2 V617F等位基因負荷變化，為理解其分子層面的作用提供更多資料。

藥華藥醫學長秦小強醫學博士表示：「這些研究顯示，ET與PV的現行治療仍有未滿足需求，病患需要超越血球數值控制的治療選擇。Ropeg已在美國獲准用於成人ET及PV病患，為MPN治療帶來新的機會。我們將持續累積真實世界證據，協助醫師辨識適合使用Ropeg的病患，支持臨床治療決策。」

藥華藥 證據 FDA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

心導管球囊爆裂！救命醫材竟釀1死1重傷美國緊急召回 食藥署回應了

泰合掛牌上市 早盤大漲逾1倍 新藥BEQIA歐美藥證進入收成期

陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

科學人／一根瘦瘦針不夠，你想過再打第二種甩掉更多肉嗎？

相關新聞

同區買房換個生活圈房價差很大？ 北投價差逾9成

台北市房價高昂，即使是同樣的行政區，選擇不同生活圈，購屋門檻可能大不相同。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年台北市各行政區單價最高與最低生活圈的價差，顯示價差幅度前五名依序為北投區、信義區、士林區、大安區及中正區，尤其北投價差幅度甚至逾9成。

台中房市「科技買盤」擴大 前三季八大上市櫃企業砸百億布局

台灣房屋根據公開資訊觀測站資料統計，除了美光中科后里園區先進封裝測試二廠日前啟用，台積電（2330）中科擴建二期新廠預計明年起陸續完工投產之外，今年前三季，已有八大科技廠投入逾130億元，在台中狂掃超過3萬坪產業用地，台中AI產業時代的發展愈來愈有看頭，「科技買盤」持續擴大。

高房價逼出小宅潮！全台10大熱區曝 這區成交量超越全台國中小數量

全台人口已連續33個月負成長，隨著少子化、晚婚及不婚趨勢，加上房價居高、購屋負擔沉重，小宅也成為不少購屋族選擇。根據《591實價登錄》統計，2023年至2026年7月七都預售及成屋20坪以下小宅交易量，觀察累計成交量最多的十大熱區，以新北市占4席最多、桃園市3席次之，其中北市中山區以交易近4千件居冠，比全台國中小學校合計3343所還多，新北三重、淡水同樣以逾3千件分居二、三位，雙北合計拿下五席，占據榜單半數。

人口連33個月負成長！少子化小宅夯 全台十大熱區曝

根據內政部資料，截至今年9月，全台人口已連續33個月負成長，隨著少子化、晚婚及不婚趨勢，加上房價居高、購屋負擔沉重，小宅已成不少購屋族選擇。

蘋果折疊機出貨 明年估增70%

外電MacRumors 19日報導，蘋果在美國官網限購首款折疊機iPhone Duo，每位顧客最多購買兩台，避免黃牛囤貨，似乎預告搶購熱潮一觸即發。

五金展火熱！聚焦智慧自動化 總統：台中會展中心擴建經費中央全付

「台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」昨（20）日在台中登場，展覽規模年增25%，近450家企業參展，首日展出參觀人次突破萬人，昨也傳出有國際大廠來台尋求產品與技術共同開發夥伴，面向智慧與自動化應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。