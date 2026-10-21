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台中房市「科技買盤」擴大 前三季八大上市櫃企業砸百億布局

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中科水堀頭商圈示意圖。台灣房屋／提供
中科水堀頭商圈示意圖。台灣房屋／提供

台灣房屋根據公開資訊觀測站資料統計，除了美光中科后里園區先進封裝測試二廠日前啟用，台積電（2330）中科擴建二期新廠預計明年起陸續完工投產之外，今年前三季，已有八大科技廠投入逾130億元，在台中狂掃超過3萬坪產業用地，台中AI產業時代的發展愈來愈有看頭，「科技買盤」持續擴大。

八大科技廠以大立光（3008）最大手筆，於6月到9月間，連番購入台中產業園區、精密科技園區等地的7座廠房，總計斥資超過80億元。

另外，志聖（2467）、信邦（3023）、萬潤（6187）、鴻勁（7769）、創新服務（7828）等半導體相關業者，也在精科、台中港、大雅、大甲等地插旗。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年AI熱潮帶動科技業大躍進，包括半導體、伺服器、高階製造、光元件、自動化設備及精密加工需求都快速成長。

由於台中本身擁有完善的精密機械聚落及金屬加工供應鏈，又有美光、台積電等大咖持續在中科園區擴張，因此相關科技產業鍊進軍台中，有助於上下游廠商間的緊密整合，還能藉由台中正居台灣中樞的陸海空地利之便，建立高效率的國內外物流網，使台中吸引企業落腳。

觀察企業投資台中的區段，以台中產業園區最受青睞，單單大立光就狂買5座廠房，萬潤、頌勝（7768）、崴寶精密（7744）也都選在台中產業園區扎根。

陳定中指出，台中產業園區位處中科台中園區、精密機械園區之間，可提供企業從基礎零件到高階技術的完整產業支援。

此外，台中產業園區周邊的交通網路健全，周邊環繞台74線、國道1號、國道三號，跟台中港、台中國際機場的距離也不遠，與七期商貿中心也僅一橋之隔，可兼顧廠區產銷與經貿洽公，讓台中產業園區成為科技大廠拓展版圖的熱門選擇。

台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方表示，以中科、台中產業園區、精科構成的大肚山產業走廊，是台中招商引資的熱點，附近環繞中科水堀頭、單元一、嶺東文山、龍井東海與沙鹿新光田等五大商圈，在園區發展活絡帶動下，往後可望湧入就業剛需買盤，房市受惠最大。

陳裕方指出，五大商圈中，中科水堀頭商圈聯外交通最便利，又有捷運藍線的建設話題，新案高價已來到7、8字頭，與低密度開發的單元一別墅區，同屬高總價區段，往後較易吸引產業高階主管及企業主的目光。

嶺東文山、龍井東海及沙鹿新光田，現今新案平均單價普遍落在4字頭，且供給以2、3房低總價小宅為主流，適合園區的基層就業族卡位。

2026年前三季上市櫃科技業台中購地、購廠交易。資料來源／台灣房屋
2026年前三季上市櫃科技業台中購地、購廠交易。資料來源／台灣房屋

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