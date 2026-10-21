搶攻旅展黃金檔期！台南遠東香格里拉10月21日線上旅展拚買氣

搶攻歲末出遊及2027年國旅住宿商機，坐落台南車站站前第一排、出站步行約1分鐘的台南遠東香格里拉飯店，即日起至11月24日推出年度唯一一檔的「2026線上旅展」住宿券優惠。此次規劃雙人客房、家庭房、豪華閣及套房共六款住宿券，最低約21折、平均每晚3,899元起，使用效期至2027年9月30日。

有別於以往多張套票的高總價門檻，此次主打單張與兩張組降低入手難度。其中全檔價格最低門檻的「尊榮客房雙人平日住宿券」兩張組售價7,798元（原價34,650元，約23 折），平均每張3,899元；該住宿優惠券以不含早餐設計，主打讓住客將早晨預算與胃納量留給台南在地小吃，每晚不到四千元即可入住五星飯店客房。

若想享受飯店豐富餐飲，則可選擇單張「特選尊榮客房雙人平日住宿券」每張4,599元（原價19,932元，約23折），含高樓層特選尊榮客房住宿一晚及「遠東Café」雙人自助早餐，主攻隨買隨走的雙人府城輕旅行客層。

值得一提的是，每年線上旅展的長銷人氣王「豪華閣尊榮客房雙人平日住宿券」再度推出，今年以單張、好入手銷售，每張5,299元（原價20,790元，約25折），與一般含早餐的特選尊榮客房（4,599元）價差僅700元、不到千元即可直接升等行政樓層，享有專屬「豪華閣貴賓廊」全日禮遇，包含貴賓廊早餐、黃昏雞尾酒時光與精緻小點、客房迷

你吧免費飲品、專人辦理入住與退房、免費服裝整燙及預約制會議室免費使用兩小時，成為常客每年必搶的房型。而追求極致寬敞空間的旅客，另有「雅仕套房雙人平日住宿券」每張6,200元（原價27,720元，下殺約22折），以一房一廳獨立客廳與客房格局、同樣享有豪華閣貴賓廊完整禮遇。

針對家庭與親子旅遊市場，飯店端出全檔折扣最深的「尊榮家庭房平日住宿券」兩張組9,798元（原價46,794元，約21折），平均每張4,899元，含尊榮家庭房住宿一晚與「遠東Café」兩位成人及兩位未滿7歲兒童自助早餐，換算每組直接省下近3.7萬元；票券不僅可分次彈性使用，更非常適合兩家人或親友同好同行度假。

鎖定一年多次造訪台南的常客、返鄉探親以及企業年終採購或福委會獎勵需求，飯店則推出「特選尊榮客房雙人住宿券」五張組 29,995 元（原價 99,660 元，約 3 折），平均每張 5,999 元，最大賣點為周一至周日皆可適用，提供極高彈性的入住選擇。

除住宿券外，餐飲部分亦同步端出五款餐券搶市，包含遠東Café自助平日午晚餐與早餐、醉月樓烤鴨六人海陸美饌、大廳茶軒輕食及聯合餐飲抵用券等，優惠約73折起。