桃機貨運量年增10.1%、全球排名升至第9 新貨運園區將優化管理

為因應持續增長的航空貨運需求與物流作業模式變革，機場公司指出，將規劃擴充未來貨物處理量能、完善倉儲及作業設施外，亦同步推動作業流程、營運管理制度及貨況資訊交換機制優化，並透過智慧化管理與跨單位資訊整合，朝提升整體貨運作業效率及強化航空物流產業鏈協作能力的方向推進。

機場公司20日舉辦「新貨運園區共同作業規範第四場交流座談會」，邀集交通部、民航局、財政部關務署、航警局、中華航空、長榮航空、星宇航空、華儲、榮儲、遠雄、IATA台灣分公司、國際貨運代理業者及多位學界專家等產官學界代表，共同聚焦未來新貨運園區的營運管理制度與實務執行方向，為跨單位協作奠定關鍵基礎。本次座談延續前三場交流成果，進一步整合共同作業規範、服務水準協定及貨況資訊交換等制度架構，並廣泛蒐集各界意見，作為後續制度研擬及實務推動的參考。

根據國際機場協會（ACI）統計，2025年桃園機場貨運量達250萬噸，較2024年成長10.1%，全球排名自第10名上升至第9名。桃園機場持續位居全球十大繁忙貨運機場榜內。

面對航空貨運需求持續成長，機場公司除規劃擴充未來貨物處理量能、完善倉儲及作業設施外，亦同步推動作業流程、營運管理制度及貨況資訊交換機制優化，並透過智慧化管理與跨單位資訊整合，朝提升整體貨運作業效率及強化航空物流產業鏈協作能力的方向推進。

本次座談由機場公司委託台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）執行，延續前三場產官學交流成果，現階段規劃以「營運管理要點」作為整體管理架構，搭配「共同作業規範」、「服務水準（SLA）及績效指標（KPI）協定」與「資訊交換管理」等機制，針對園區作業流程、服務標準、資訊交換及各單位間的作業介面研擬共同原則，作為未來新貨運園區營運管理的基礎。

此外，會中特別邀請國際貨運代理協會聯合會會長沈健利（Prof. Dr. Thomas Sim）分享新加坡航空貨運及物流園區發展經驗，提供服務水準建構、績效管理及營運制度規劃等國際實務參考。

機場公司表示，將持續彙整多方意見，檢視相關制度的實務可行性，並透過分階段試辦驗證、資訊系統整合及滾動檢討，逐步推動共同作業規範落實，強化各單位間的營運協調及資訊交換機制，結合新貨運園區軟硬體設施升級，朝向智慧、效率、安全及韌性的航空物流環境發展，提升桃園機場整體貨運服務量能與國際競爭力。