2026長榮航空「世界近在眼前」ITF 線上旅展 限時26天搶好康

「2026長榮航空線上旅展」正式起跑！即日起至11月15日23:59止，限時26天搶好康，旅客於長榮航空官網或EVA AIR App購買從台灣地區出發之指定航線機票，精選航線82折起，還可參加線上旅展「購票抽好禮」活動，就有機會獲得蝦皮商城優惠券與JetFi全球50國 eSIM 1天吃到飽兌換券雙重好禮！此外，長榮航空再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票，心動不如馬上行動。

無論是想探索各地城市、美食與文化之旅，或是到海島度假放鬆，長榮航空讓您用超值優惠價開心出發！周末快閃最佳選擇，桃園－香港最低只要3,280元起(未稅)、桃園－首爾6,059元起(未稅)、桃園－沖繩6,640元起(未稅)；享受購物、美食與城市風光，桃園－胡志明市4,428元起(未稅)、桃園－河內4,838元起(未稅)、桃園－曼谷4,920元起(未稅)，旅客最愛的日本航線，松山－羽田最低11,305元起(未稅)；想安排長途旅行，看看不同風景，12月1日全新開航的桃園－德里只要13,940元起(未稅)、桃園－布里斯本15,334元起(未稅)、桃園－維也納22,950元起(未稅)，以及桃園－舊金山27,000元起（含稅）。

喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠！長榮航空「魅力歐洲」、「玩美加族」、「元氣日本」聯手各大旅行社共同推出超值團體行程。「魅力歐洲」【德瑞法～全覽鐵力士山、萊茵河三遊船、凱旋門登頂趣、海德古堡纜車10日】售價105,900起，暢遊鐵力士山、萊茵河三遊船，盡覽歐洲風華！「玩美加族」【阿拉斯加幸福極光之旅8日】售價116,900起，10/31前付訂，第2人折扣3,000，費爾班特別安排入住珍那溫泉渡假村住一晚，品嚐阿拉斯加帝王蟹腳美味，冰雕與極地風光一次收藏！「元氣日本」星野RISONARE系列產品全新上架，【東京星野RISONARE山海雅饗6日】保證入住星野集團RISONARE山梨八岳及熱海各1晚；【日韓雙國九州下關星野與時尚釜山美饌7日】保證入住星野RISONARE下關飯店，品嚐日韓道地美食；【北海道星野RISONARE之宿滑雪5日】保證入住星野TOMAMU RISONARE 3晚，並包含2小時滑雪教練課程與2日滑雪活動；【青森奧入瀨星野之宿5日】保證入駐奧入瀨溪流飯店及青森屋各2晚，並欣賞1晚祭典秀。

為了回饋無限萬哩遊會員的支持，特別推出會員優惠好康一次滿足！好康一：指定期間搭乘洛杉磯、舊金山指定航班及達拉斯航線，可享額外卡籍哩程與航段數加贈。持有國泰世華銀行及美國運通長榮航空聯名卡會員，單程最高可獲得5,000卡籍哩程，此外，還可透過國泰世華/美國運通長榮航空聯名卡、EVA Mileage Mall、全球銀行與飯店合作夥伴、AVIS、Hertz及長榮酒店等多元通路累計獎勵哩程；好康二：赴日旅遊無論是在BicCamera、京王百貨(新宿店)購物，搭乘SmartRyde或NearMe機場接送，於HIS綜合旅遊服務中心寄放行李，PICA RESORT豪華露營等，或透過Klook及KKday預訂旅遊體驗，統統都能累計獎勵哩程。

優惠再加碼！【國泰世華長榮航空聯名卡(含新卡戶)】指定卡別於10月21日至11月20日累計消費滿6萬元(含)以上，其中須包含長榮航空官網/長榮航空App購票單筆滿3萬元(含)以上金額，最高享有1,800元刷卡金回饋。限量登錄6,000名，每正卡戶限回饋一次，新卡戶再加贈500元，最高可享2,300元刷卡金回饋。11月16日16點起至11月20日期間開放登錄。

此外，即將於11月6日至11月9日登場的2026 ITF台灣國際旅展，長榮航空以「印度皇宮」為主題打造華麗展場，歡慶12月1日即將開航的桃園－德里航線，現場設有印度景點的AI生成拍照區，民眾可以真人或卡通風格進行拍照，體驗搭配印度傳統服飾的精彩瞬間；展場更特別邀請蓋染老師與現場民眾互動，分享印度文化及旅行故事，還可參與蓋染手作體驗，將DIY作品帶回家！此外，只要現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，即有機會帶走各式多樣精美贈品，歡迎民眾前往體驗。