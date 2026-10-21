人口連33個月負成長！少子化小宅夯 全台十大熱區曝

根據內政部資料，截至今年9月，全台人口已連續33個月負成長，隨著少子化、晚婚及不婚趨勢，加上房價居高、購屋負擔沉重，小宅已成不少購屋族選擇。

《591實價登錄》統計2023年至2026年7月，七都預售及成屋20坪以下小宅交易量，累計成交量最多的十大熱區，以北市中山區以交易3,792件居冠，新北三重、淡水分居二、三位，雙北合計拿下五席，占據榜單半數。

觀察十大熱區集中台中以北區域，北市中山區累計3,792件交易居冠，平均單價86.4萬元、平均總價1,153.3萬元，皆為榜上最高。

新北市則為小宅交易大本營，共有三重、淡水、板橋及中和四區入榜，為七都最多。其次桃園市占三席、台中市占兩席，顯示小宅市場多以人口密集、交通便利的都會生活圈為主要熱區。

排名第一的北市中山區位於都會核心區，不僅捷運路網密集，商業與生活機能成熟，且區內套房、小坪數住宅供給多元，長期吸引單身族、年輕上班族及置產型買盤。

排名第二的新北三重區，累計成交3,365件，受惠捷運中和新蘆線、機場捷運與鄰近北市的區位優勢，加上近年二重疏洪道重劃區新案供給不少，且相較北市核心區價格仍具一定差距，吸引不少外溢與首購買盤。

排名第三的淡水區累計成交3,013件，平均單價僅36.2萬元、平均總價524萬元，等同於不到中山區的一半，為榜上總價負擔相對較輕的雙北小宅熱區。

同樣進榜的新北板橋、中和區，則分別累計2,705件及2,312件，兩區亦具交通便利、生活機能完善及鄰近北市等優勢，平均單價均為6字頭、平均總價皆突破千萬元的小宅熱區，顯示即便房價不低，具備通勤便利性與地段優勢的小宅，仍能吸引自住及置產需求。

桃園市有中壢、桃園及龜山三區入榜，其中中壢以2,934件排名第四，平均單價33.3萬元、平均總價478.8萬元；桃園、龜山區則同以1,566件並列第九，平均單價落在3、4字頭，平均總價介於500萬至700萬元之間。

台中市有西屯、北區兩區入榜，累計交易分別為2,417件、1,922件，其中西屯區平均單價30.1萬元、平均總價323萬元，北區則為26.1萬元、總價285.9萬元，兩區平均總價皆低於400萬元，惟可能受到套房比例、極小坪數產品或交易樣本結構影響。

西屯受惠中科、七期商圈及就業人口支撐，北區位處舊市區核心，生活機能完善，醫療學區皆有支撐，加上相對較低的總價門檻，小宅自住、收租需求並存，亦受首購、單身及小資族群關注。