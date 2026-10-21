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星展看房市 第二戶房貸成數可望再放寬 新屋11萬套待去化

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣房市信用管制是否還有鬆綁空間？星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣房市復甦呈現結構性分化，中古屋市場調整逐步接近尾聲，但新成屋仍面臨庫存過高、去化緩慢的壓力。央行9月已放寬第二戶房貸信用管制，未來不排除進一步調整貸款成數上限，第三、第四戶及豪宅貸款成數也可能有鬆綁空間，但政策仍將以防範投機為前提，採取漸進式調整。

馬鐵英表示，根據內政部數據，目前全台待售新成屋約11萬戶，明顯高於歷史平均約8萬戶，市場存在約3萬戶的超額庫存。即使不考慮後續新建案陸續完工交屋，現有庫存至少也需要一年左右才能消化；若持續有新供給進入市場，去化時間恐進一步拉長，新屋市場短期內難以快速復甦。

她分析，目前房市並非全面反轉，而是新舊屋市場走勢不同。新建案仍受庫存壓力及市場信心不足影響，建商去化速度相對緩慢；中古屋市場經過一段時間調整，則逐步出現回穩跡象。因此，後續政策如何協助市場恢復正常交易，同時避免房價再度快速上漲，將是央行的重要課題。

在信用管制方面，央行今年9月理監事會已將自然人第二戶購屋貸款最高成數放寬至七成。馬鐵英認為，隨著房市逐步調整，未來第二戶貸款成數上限不排除進一步取消；至於第三、第四戶及豪宅，目前貸款成數約三成，未來也可能存在調高空間。不過，若全面放寬多戶房貸及豪宅貸款限制，也可能重新刺激投資需求，推升房價，增加市場投機風險。信用管制鬆綁雖有助於支撐購屋需求，對新屋市場去化及價格穩定形成支撐，但政策調整仍須拿捏力道。

馬鐵英預期，央行房市政策將朝「可放、慎放」方向發展，未來不太可能採取一次到位的大幅鬆綁，而是依據市場變化逐步調整。

房市 看房 央行

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