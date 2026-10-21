集邦：10月下旬面板報價持平

上游零組件成本持續攀升，面板廠第4季試圖透過產能調控及喊漲策略，帶動面板報價走揚，但終端需求轉弱，品牌客戶對漲價接受度不高。

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新10月下旬面板價格預測，電視、顯示器及筆電三大應用面板報價全面持平，面板廠面臨成本上升、價格難漲的雙重壓力。

友達將於10月29日舉行第3季線上法說會，目前處於緘默期。友達董事長彭双浪日前出席活動時表示，展望2027年，各大研調機構普遍預測全球經濟及GDP成長率將略優於今年，主要是戰爭、石油等外部變數影響逐漸鈍化，相關替代方案也陸續建立，加上AI快速成長帶動全球景氣，對明年景氣抱持「不悲觀」態度。

不過，彭双浪也提醒，記憶體缺貨及價格大漲產生的排擠效應，對手機及IT產品需求的影響仍須持續觀察。

TrendForce研究副總范博毓指出，第4季面板廠面臨上游零組件成本上漲壓力加劇，對電視面板獲利造成衝擊。面板廠試圖透過產能調控及宣告漲價，帶動市場價格上漲預期，但終端需求疲弱，品牌客戶短期內難以接受全面調漲。

其中，第4季主要電視品牌面板採購需求預估較第3季減少約5%，品牌廠透過調節採購量，試探面板廠的價格底線。綜合供需變化，預估10月電視面板價格全面持平。

顯示器面板方面，第4季需求預估持續減弱，整體市場表現偏弱。面板廠雖面臨零組件成本上漲壓力，缺乏降價空間，但買賣雙方對維持報價持平已有基本共識，預估10月顯示器面板價格同樣持平。

范博毓指出，未來電視面板能否成功漲價，將是顯示器面板價格能否跟進上漲的關鍵，也是後續市場觀察重點。

筆電面板需求下滑幅度更為明顯。TrendForce預估，第4季前六大筆電品牌客戶的面板採購需求將較第3季減少近30%，整體出貨動能顯著萎縮。