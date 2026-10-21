聽新聞
0:00 / 0:00

集邦：10月下旬面板報價持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

上游零組件成本持續攀升，面板廠第4季試圖透過產能調控及喊漲策略，帶動面板報價走揚，但終端需求轉弱，品牌客戶對漲價接受度不高。

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新10月下旬面板價格預測，電視、顯示器及筆電三大應用面板報價全面持平，面板廠面臨成本上升、價格難漲的雙重壓力。

友達將於10月29日舉行第3季線上法說會，目前處於緘默期。友達董事長彭双浪日前出席活動時表示，展望2027年，各大研調機構普遍預測全球經濟及GDP成長率將略優於今年，主要是戰爭、石油等外部變數影響逐漸鈍化，相關替代方案也陸續建立，加上AI快速成長帶動全球景氣，對明年景氣抱持「不悲觀」態度。

不過，彭双浪也提醒，記憶體缺貨及價格大漲產生的排擠效應，對手機及IT產品需求的影響仍須持續觀察。

TrendForce研究副總范博毓指出，第4季面板廠面臨上游零組件成本上漲壓力加劇，對電視面板獲利造成衝擊。面板廠試圖透過產能調控及宣告漲價，帶動市場價格上漲預期，但終端需求疲弱，品牌客戶短期內難以接受全面調漲。

其中，第4季主要電視品牌面板採購需求預估較第3季減少約5%，品牌廠透過調節採購量，試探面板廠的價格底線。綜合供需變化，預估10月電視面板價格全面持平。

顯示器面板方面，第4季需求預估持續減弱，整體市場表現偏弱。面板廠雖面臨零組件成本上漲壓力，缺乏降價空間，但買賣雙方對維持報價持平已有基本共識，預估10月顯示器面板價格同樣持平。

范博毓指出，未來電視面板能否成功漲價，將是顯示器面板價格能否跟進上漲的關鍵，也是後續市場觀察重點。

筆電面板需求下滑幅度更為明顯。TrendForce預估，第4季前六大筆電品牌客戶的面板採購需求將較第3季減少近30%，整體出貨動能顯著萎縮。

面板 友達 電視面板

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

集邦：零組件成本壓力與需求衰退交織 10月面板價格全面持平

成熟製程市況熱 價量齊揚 世界、力積電等營運進補

鋼筋價格戰 一觸即發

009828掛牌一個多月規模破百億！AI推升ABF需求 大摩估漲價逾25％

相關新聞

蘋果折疊機出貨 明年估增70%

外電MacRumors 19日報導，蘋果在美國官網限購首款折疊機iPhone Duo，每位顧客最多購買兩台，避免黃牛囤貨，似乎預告搶購熱潮一觸即發。

五金展火熱！聚焦智慧自動化 總統：台中會展中心擴建經費中央全付

「台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」昨（20）日在台中登場，展覽規模年增25%，近450家企業參展，首日展出參觀人次突破萬人，昨也傳出有國際大廠來台尋求產品與技術共同開發夥伴，面向智慧與自動化應用。

手工具美國訂單迎新契機

台美關稅條件改善，為台灣手工具業爭取美國訂單帶來新契機，加上產業加速朝高階工業應用轉型，包括伯鑫、力肯、數泓科等業者，後續接單及產品布局備受關注。

集邦：10月下旬面板報價持平

上游零組件成本持續攀升，面板廠第4季試圖透過產能調控及喊漲策略，帶動面板報價走揚，但終端需求轉弱，品牌客戶對漲價接受度不高。

頭城「阿拉伯宮」10億元交易拍板 創見束家買下

由宜蘭聞人林昭文投資興建、求售多年的「榮梓博物館」，也就是宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買方為記憶體大廠創見束家，以總價約10億元接手。

創見束家買下頭城阿拉伯宮 傳奇招待所用途受關注

記憶體模組大廠創見束氏家族布局不動產，宜蘭頭城知名地標「阿拉伯宮」榮梓博物館易手，據最新土地登記資料顯示，榮梓博物館土地已完成移轉登記，買方為萬情投資股份有限公司，負責人束崇裕，為創見資訊創辦人束崇萬的家族成員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。