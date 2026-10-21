手工具美國訂單迎新契機

台美關稅條件改善，為台灣手工具業爭取美國訂單帶來新契機，加上產業加速朝高階工業應用轉型，包括伯鑫（6904）、力肯、數泓科等業者，後續接單及產品布局備受關注。

今年2月，台灣和美國簽署對等貿易協定，對等關稅確立為15%，且不與最惠國待遇稅率疊加，與日本、韓國條件相同。業界指出，在對等關稅談判前，日韓對美幾乎零關稅，台灣卻要支付關稅。現在條件拉平，未來台灣中小企業產品銷往美國將更具競爭力。

此外，還有2,072項產品豁免對等關稅，手工具、水五金與工具機等產業輸美，取得與日本、韓國、歐盟相同的競爭條件；尤其台灣手工具出口逾四成仰賴美國，隨著台灣與日韓競爭條件拉平，是台灣產業的好消息。

近幾年，台灣五金工具業者都已開始將精密製造優勢延伸到新市場，例如將數位扭力工具切入電子設備應用情境、開發航太維修專用工具，將傳統五金工具推向高階工業應用。