五金展火熱！聚焦智慧自動化 總統：台中會展中心擴建經費中央全付

「台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」昨（20）日在台中登場，展覽規模年增25%，近450家企業參展，首日展出參觀人次突破萬人，昨也傳出有國際大廠來台尋求產品與技術共同開發夥伴，面向智慧與自動化應用。

賴清德總統昨日出席展會開幕式，他並力挺五金產業升級，昨日宣布中央將全額投入60億元，推動台中國際會展中心二期擴建，預計明年動工，未來一、二期串聯後，總展攤數將達4,460個，成為全台規模最大的國際級會展園區。隨著產業朝智慧化、高值化發展，加上國際展示與商務媒合能量擴充，台灣五金業拓展全球市場的動能可望進一步增強。

賴總統指出，台灣五金工具產業具有深厚製造基礎，全台約有2,500家廠商，去年出口額高達1,120億元，躋身全球前五大五金工具出口國。螺絲起子、扳手及老虎鉗等產品，憑藉交貨迅速、精確耐用與品質穩定等優勢，深獲國際市場信賴，成為台灣製造的重要代表。

今年五金展的一大特色，是產業升級成果進一步浮現。展品從傳統手工具、扭力與檢測工具、螺絲扣件及金屬加工，延伸至汽車保修、電動車服務設備、智慧倉儲與自動化應用，呈現五金工具產業從單一產品製造，逐步擴大至多元應用及技術整合的發展方向。

本屆展覽規劃八大展區，涵蓋工具與配件、金屬加工製程與設備、智慧製造自動化，完整串聯上游材料、加工製程與終端應用，凸顯台灣五金產業鏈的完整性。

展覽規模也隨產業轉型持續擴大，從去年800個攤位增加至今年超過1,000個，成長25%，參展企業近450家，開展首日即吸引逾萬人次到訪，各展區商務洽談熱絡。

賴總統表示，去年曾期許台灣從手工具王國邁向智慧製造國際新典範，如今展覽規模擴大，展現產業持續發展的實力。

台灣手工具公會理事長謝武志指出，國際品牌的採購需求正在改變，過去著重穩定出貨，如今更重視供應商能否共同開發下一代產品。這意味台灣五金業不能只依靠製造效率，更須強化產品開發、技術整合及與國際客戶合作的能力，從傳統供應商朝共同開發夥伴轉型。