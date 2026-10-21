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蘋果折疊機出貨 明年估增70%
外電MacRumors 19日報導，蘋果在美國官網限購首款折疊機iPhone Duo，每位顧客最多購買兩台，避免黃牛囤貨，似乎預告搶購熱潮一觸即發。
對此，有市調機構預估，今年iPhone Duo將出貨700萬台，明年則大幅成長70%，在折疊機領域拿下一席之地，台積電、鴻海、新日興與大立光等供應鏈可望受惠。
報導稱，目前尚不清楚限購策略何時生效，部分用戶反饋曾成功購買四台iPhone Duo，也有部分用戶反饋10月16日預購時已限購。當前在蘋果官網或Apple Store 應用嘗試購買超過兩台後，系統會提示，「每位顧客最多可購買兩台iPhone Duo，結帳前調整訂單中的iPhone Duo總數量」。
市調機構IDC預估，iPhone Duo今年出貨量約700萬台，占蘋果全年手機出貨量約3%，明年銷量可望再成長70%，在全球折疊手機市占率有機會衝上40%，一舉超越三星與華為，躍居市場龍頭。
IDC預測，蘋果未來六個月的折疊手機出貨量，甚至可能追上主要折疊手機品牌2025年全年出貨規模，蘋果加入戰局，恐讓全球折疊手機市場重新洗牌。
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