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頭城「阿拉伯宮」10億元交易拍板 創見束家買下

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
近期傳記憶體大廠創見束家，以總價約10億元接手求售多年的宜蘭縣頭城知名地標阿拉伯宮。圖為宜蘭阿拉伯宮。業者／提供
近期傳記憶體大廠創見束家，以總價約10億元接手求售多年的宜蘭縣頭城知名地標阿拉伯宮。圖為宜蘭阿拉伯宮。業者／提供

宜蘭聞人林昭文投資興建、求售多年的「榮梓博物館」，也就是宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買方為記憶體大廠創見（2451）束家，以總價約10億元接手。

最新謄本資料顯示，該土地已經過戶，買家為「萬情投資股份有限公司」，負責人為創見資訊創辦人束崇萬之家族成員、束崇裕，惟實價登錄資料未揭露。據悉，該筆交易除了土地外，還包括建物股權與館內藝術品。

值得注意的是，近年創見束家不少買豪宅紀錄，除了近期以總價約10億元入手宜蘭「阿拉伯宮」外，2021年也以法人名義萬安科技、以總價12.8億元左右購入「信義首席公館」頂樓戶，惟該交易目前僅有謄本登錄資料，但實價同樣未揭露。

2002年至今，創見束家陸續購入台北市信義區豪宅「昇陽國寶」七戶，包下社區逾三成戶數；而汐止山上、占地逾2,000坪的荒廢別墅，過去是偶像劇《流星花園》的拍攝地，創見束家10年前以總價約2.7億元入手後，在2019年拆除，新廠房已在今年初完工，起造人正是束家的政全科技開發公司。

「阿拉伯宮」位於濱海公路旁、頭城鎮外澳海灘，為友愛百貨創辦者林昭文，因早年遠赴沙烏地阿拉伯開展餐飲事業，致富後興建，用做私人頂級招待所兼私人博物館，包括前總統李登輝、經營之神王永慶等都曾是座上賓。

全案占地2,400坪、建物面積約1,375坪，有三大特色，首先擁有第一排挑望龜山島海景景觀。第二全案共有兩棟特色建築，一棟為伊斯蘭風格建築，一棟為仿蘇州園林式、樓閣建築。第三為收藏大量古董。

創見 宜蘭 宜蘭縣

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