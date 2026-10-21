星宇啟動全球航網大擴張 明年底機隊估增至48架

星宇航空（2646）啟動全球航網大擴張計畫，隨著新機密集交付，明年底機隊將由目前38架增至48架，全面布局北美、歐洲及大洋洲市場，並加密亞洲既有航線，搶攻半導體、AI產業鏈跨國移動商機。

星宇航空公關長梁文龍20日表示，星宇今年底機隊規模將達42架，明年底進一步增加至48架，新增運能將成為全球航網擴張的重要動力。除了持續提高亞洲航線密度，長程航線將是下一階段拓展重心，積極評估美洲、歐洲及大洋洲市場。

星宇航空全球航網大擴張

北美市場方面，梁文龍指出，星宇目前美西航網已逐步成形，下一階段將向美國東岸、中部及南部延伸，包括紐約、芝加哥等城市，均列入新航點評估名單。

相較歐洲市場，美洲航權限制較少，航線開闢更具彈性。不過，紐約主要機場時間帶競爭激烈，即使具備航權及足夠飛機，也不代表能順利取得理想起降時段，目前相關新航點仍在研究階段，尚未正式定案。

歐洲市場同樣積極布局。星宇以捷克布拉格為首個歐洲航點，後續將評估中西歐、南歐及北歐市場，包括蘇黎世、巴塞隆納及赫爾辛基等城市，力拚2027年再開闢歐洲新航線。

梁文龍表示，歐洲航線涉及航權、飛越許可、機場時間帶及營運程序等多項條件，因此將同步準備不同航點方案，避免單一航線受限影響拓展進度。大洋洲方面，也正評估澳洲雪梨、墨爾本及布里斯本等航點，進一步擴大全球航網版圖。

值得注意的是，半導體及AI產業鏈海外布局，成為星宇評估新航點的重要依據。