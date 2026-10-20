桂田集團董事長朱仁宗號召企業善力 千萬元公益挹注台東

長期深耕台南與台東的桂田（4806）集團，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，持續投入地方關懷。在桂田集團董事長朱仁宗號召下，邀請18位各地企業家攜手響應台東縣政府「彩繪人生・真善美同行」公益專案，匯聚民間善心共同捐贈1,000萬元，為台東弱勢家庭及急需協助的鄉親注入溫暖與希望。

朱仁宗與台東有著深厚的情感連結，這份緣分源自台南與台東之間一段延續百年的情誼。相傳台東天后宮媽祖由台南大天后宮分靈而來，跨越山海連結，不僅牽起兩地長久以來的深厚羈絆，也傳承著慈悲濟世、關懷眾生的精神。

朱仁宗表示：「一個人的行善就像一盞燈，但眾人行善就像旭日照乾坤，可以幫助到更多需要的人。」他強調，企業在追求穩健發展的同時，更應將成果回饋社會；此次主動邀約各地企業好友共襄盛舉，正是希望凝聚眾人善力，突破地域限制，將這份慈悲關懷化為具體的行動，及時送到最需要的角落。

這項公益活動獲得產業界熱烈響應，參與企業長期關注社會公益，此次在朱仁宗邀請下，分別從台南、屏東、台中等地出發，齊聚台東見證這場充滿愛與希望的盛事。

此次參與的企業代表包括：龍鋒企業董事長林玉柱、宏霖工業董事長王亮雄、嘉爵工業董事長吳明爵、成綸企業董事長王志成、穩鈦興業董事長王瑞豐、嘉隆鋼鐵董事長林坤樂、元鎧紙器董事長楊文達、將寶實業董事長許益齊等善心企業負責人。

朱仁宗強調，對所有參與的企業家而言，公益不僅是一時的善舉，更是深耕地方、回饋社會的堅定承諾。

此次「彩繪人生・真善美同行」專案匯聚超過1,000萬元善款，結合台東縣政府與民間資源，重點推動「急難救助」、「偏鄉醫療」、「喪葬協助」及「清寒學子扶助」四大公益面向。從遭逢急難變故的家庭、偏鄉醫療資源補強，到弱勢喪葬與清寒學子就學，期盼透過公私部門協力，提供更即時且具體的扶助。

啟動儀式上，台東縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、各界企業家及委員代表共同點亮象徵四大扶助方向的「希望燈柱」，並同步召開第一次委員會議，象徵善款資源正式到位並啟動實質運作。

饒慶鈴對朱仁宗及所有企業夥伴的慷慨解囊表達由衷感謝，並肯定桂田集團牽線各界資源走入台東，縣府團隊將落實各項扶助計畫，讓每一分善款發揮最大效益。

展望未來，朱仁宗說，參與專案的企業夥伴也將持續攜手同行，讓慈悲濟困的心意化為持續循環的暖流，陪伴更多家庭走過人生的艱難時刻，共同彩繪充滿希望的美好人生。

桂田集團董事長朱仁宗匯聚民間善心捐贈1,000萬元，為台東弱勢家庭注入溫暖與希望。業者提供

企業家及委員代表共同點亮象徵四大扶助方向的「希望燈柱」，象徵善款資源正式到位。業者提供