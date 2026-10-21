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創見束家買下頭城阿拉伯宮 傳奇招待所用途受關注

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組大廠創見（2451）束氏家族布局不動產，宜蘭頭城知名地標「阿拉伯宮」榮梓博物館易手，據最新土地登記資料顯示，榮梓博物館土地已完成移轉登記，買方為萬情投資股份有限公司，負責人束崇裕，為創見資訊創辦人束崇萬的家族成員。

創見僅說，與公司營運無關，不予回應。隨著創見束氏家族相關投資公司接手，這座坐擁龜山島海景的私人莊園，未來是否延續招待所用途，或另有資產活化規劃，也成為外界關注焦點。

創見董座束崇萬是台灣記憶體模組產業的重要創業家之一，出身工程師的他，畢業於成功大學電機系，曾任職NEC、大同及惠普科技，1989年憑著40萬元積蓄創辦創見，從一人公司起步，逐步建立台灣記憶體模組品牌，並帶領公司於2001年掛牌上市。

束崇萬的創業歷程並非一路順遂，早年曾與友人合作創業，卻未能闖出成績，直到進入惠普工作，掌握電腦周邊與記憶體擴充商機，才決定再次投入創業。

記憶體模組 大同 宜蘭

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