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連鎖餐飲業 再吹漲風

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北報導

王品（2727）集團旗下石二鍋昨（20）日公布調價，整體菜單平均漲幅8.8%；台灣星巴克日前也調整客製化服務收費，少冰、去冰後要求補奶或補飲料須加收15元。隨著人力、食材與物料支出節節攀升，連鎖餐飲業者吸收成本的空間日益受限。

今年以來從火鍋、吃到飽、便當、速食到咖啡，連鎖餐飲業調價名單持續拉長，饗賓旗下五個吃到飽品牌、路易莎、鬍鬚張、肯德基、必勝客等均已調整售價。不同價位與業態相繼動價，背後共同面對的是原物料、人事、水電及包材支出增加；業者也透過調整產品組合及升級服務，在轉嫁成本與留住顧客之間尋求平衡。

石二鍋表示，此次調整是因應營運成本不斷攀升，為維持出餐品質與服務，同步升級主餐內容及增加自助吧選擇。其中，上選豬梅花由248元調整為269元，另新增249元低脂豬里肌、299元雙享自由配及399元海陸大三拼，提供不同價位與份量組合。

但石二鍋同時採取有漲有降、增加自助吧選擇的策略，將大菜盤加購價由45元降至29元，降幅35.6%；滋養藥膳鍋由59元降至49元。所有門市提供白飯吃到飽及更多免費飲品，三家新門市新增霜淇淋機，其餘門市將陸續引進更多元的飲料機。

餐飲業 路易莎 石二鍋

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