好食好事加速器 力挺食農

好食好事加速器昨（20）日在台北101舉辦第九屆Demo Day，以「FOOD / EVOLVED｜科技之勢 未來之食」為主題，集結16組來自台灣、新加坡及香港的食農科技新創，展現AI供應鏈、智慧農漁、循環材料與食品健康創新的市場應用成果。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會自2018年起推動加速器計畫，至今邁入第九屆，累計扶植102家飲食、農業及永續領域新創，持續營運比例達94.1%；近兩年參與計畫的新創中，44.4%於結業後成功募資，展現團隊持續經營與獲得資本支持的能力。

本屆焦點團隊中，「快帶科技」運用AI整合Google Maps跨門市評論，協助連鎖餐飲品牌掌握顧客反饋與營運表現，產品推出半年即簽下六家知名餐飲品牌；「初茶弁飯」以O2O平台整合商辦企業訂餐、餐飲品牌及配送服務，累計服務突破150萬人次；新加坡團隊「Farmio」以AI智能體整合食品供應鏈的訂單、庫存與物流管理，首12個月以五人團隊服務逾1,600家企業客戶，創造600萬美元營收；「豐漁水產」則由航太工程師返鄉投入智慧養殖設備開發，以無人養殖船協助業者降低約70%人力投入，並獲得2026年創業綻放競賽「院長獎」肯定。四家團隊分別從餐飲營運、企業訂餐、食品供應鏈及農漁生產切入，展現科技提升產業效率的具體成果。

本次Demo Day亦安排「好食好事 × 王道銀行創業女王競賽」特別環節，延續雙方今年推動的女性創業支持計畫。王道銀行於現場頒發創業投資金予「開康普茶（Kai Kombucha）」團隊，支持其持續拓展市場與企業成長。同時，全球具指標性、兼具投資與產業研究影響力的食農科技創投 AgFunder 亦參與本屆 Demo Day，並來台分享全球食農科技投資與市場趨勢，帶來國際資本端對產業發展及亞洲市場的觀察。

好食好事基金會執行長林薇真觀察，近年企業與投資人對創新技術的評估愈來愈務實。技術即使具備創新性，仍可能因成本過高、缺乏穩定客戶或難以規模化而面臨商業挑戰。如今，企業更關心新技術能否改善成本結構、提升營運效率，以及創造持續且穩定性之營收。

林薇真說，這項轉變在食農產業尤其明顯。面對缺工與營運成本壓力，傳統企業逐漸提高對自動化及數位工具的採用意願，但不同規模企業的數位化程度仍存在落差。部分中小企業仍高度依賴紙本及人工管理，需要先建立自動化與數位化基礎，才能進一步導入AI系統。

從今年的產業觀察與團隊發展，也能看見兩大創新方向：「供應鏈智慧化」聚焦既有產業的成本優化與效率提升；「飲食創新」則結合新技術及健康機能需求，讓既有食品延伸至不同客群與消費情境。