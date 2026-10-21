國巨辦典藏展 推廣名作

台中市立美術館「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」將於11月20日登場，集結34位藝術家的66件作品，其中55件首度在台灣公開展出。國巨（2327）基金會創辦人暨董事長陳泰銘也親自分享，「我希望大家都可以從自己的角度、經驗與直覺出發，不必急著理解背景知識或找到標準答案。」讓觀展從認識名作，延伸為觀眾與藝術建立連結的機會。

典藏展從克林姆、畢卡索、羅斯科、培根、霍克尼到傑夫・昆斯〈氣球狗（紅）〉，橫跨古典至當代，將透過跨時代的作品並置，探索理性與本能、身體與精神的關係。

國巨基金會的收藏，為何選擇此刻在台中公開？對陳泰銘而言，起點是綠美圖的建築與文化定位。「綠美圖由曾獲普立茲克建築獎得主SANAA事務所妹島和世與西澤立衛打造，又是全台首座圖書館與美術館共構的文化場域，引起了我的興趣。後來在台中市政府的邀請下，讓我感受到一切機緣使然。」

「蠍子與青蛙」由國巨基金會與台中市政府共同主辦，策展人菲利普・拉瑞特－史密斯策劃，橫跨古典至當代，涵蓋繪畫、雕塑與攝影等媒材。

34位參展藝術家包括丁托列托、阿爾泰米西婭・簡提列斯基、克林姆、常玉、畢卡索、羅斯科、培根、布爾喬亞、沃荷、里希特、霍克尼、杉本博司以及傑夫・昆斯等人。讓觀眾從人物、色彩、形體出發，看見藝術家如何回應共同的人性命題。

問起特別期待觀眾看見的作品，陳泰銘提到培根的〈教宗〉。「一直以來，它都是我最喜歡的作品之一，也曾經長時間被我設成通訊軟體的大頭照，所以可能現在同事看到培根的作品，都會很自然地想到我。」這件作品也保存著一段鮮明的相遇記憶，當時作品準備出售，陳泰銘人在國外，第一次收到作品訊息，即使手機螢幕與解析度有限，畫面的力量仍直接穿透影像。「經過這麼多年，它依然能帶給我很直接的感受，也因此一直是我收藏中最重要的作品之一。」

展覽早鳥票於2026年10月15日至11月19日販售，每張200元，原價300元。