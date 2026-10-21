聽新聞
0:00 / 0:00

國巨辦典藏展 推廣名作

經濟日報／ 記者詹筱苹／台北報導
國巨董事長陳泰銘認為，收藏不只是累積作品，更重要的是讓作品被看見、理解與討論。記者沈昱嘉／攝影
國巨董事長陳泰銘認為，收藏不只是累積作品，更重要的是讓作品被看見、理解與討論。記者沈昱嘉／攝影

台中市立美術館「蠍子青蛙國巨基金會典藏展」將於11月20日登場，集結34位藝術家的66件作品，其中55件首度在台灣公開展出。國巨（2327）基金會創辦人暨董事長陳泰銘也親自分享，「我希望大家都可以從自己的角度、經驗與直覺出發，不必急著理解背景知識或找到標準答案。」讓觀展從認識名作，延伸為觀眾與藝術建立連結的機會。

典藏展從克林姆、畢卡索、羅斯科、培根、霍克尼到傑夫・昆斯〈氣球狗（紅）〉，橫跨古典至當代，將透過跨時代的作品並置，探索理性與本能、身體與精神的關係。

國巨基金會的收藏，為何選擇此刻在台中公開？對陳泰銘而言，起點是綠美圖的建築與文化定位。「綠美圖由曾獲普立茲克建築獎得主SANAA事務所妹島和世與西澤立衛打造，又是全台首座圖書館與美術館共構的文化場域，引起了我的興趣。後來在台中市政府的邀請下，讓我感受到一切機緣使然。」

「蠍子與青蛙」由國巨基金會與台中市政府共同主辦，策展人菲利普・拉瑞特－史密斯策劃，橫跨古典至當代，涵蓋繪畫、雕塑與攝影等媒材。

34位參展藝術家包括丁托列托、阿爾泰米西婭・簡提列斯基、克林姆、常玉、畢卡索、羅斯科、培根、布爾喬亞、沃荷、里希特、霍克尼、杉本博司以及傑夫・昆斯等人。讓觀眾從人物、色彩、形體出發，看見藝術家如何回應共同的人性命題。

問起特別期待觀眾看見的作品，陳泰銘提到培根的〈教宗〉。「一直以來，它都是我最喜歡的作品之一，也曾經長時間被我設成通訊軟體的大頭照，所以可能現在同事看到培根的作品，都會很自然地想到我。」這件作品也保存著一段鮮明的相遇記憶，當時作品準備出售，陳泰銘人在國外，第一次收到作品訊息，即使手機螢幕與解析度有限，畫面的力量仍直接穿透影像。「經過這麼多年，它依然能帶給我很直接的感受，也因此一直是我收藏中最重要的作品之一。」

展覽早鳥票於2026年10月15日至11月19日販售，每張200元，原價300元。

國巨 青蛙 蠍子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽長期支持富邦美術館 逾82萬人次走進藝術生活

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

捷克插畫家瑞杰可辦展覽 創作靈感汲自台灣自然力量

台北文化獎30屆頒獎 簡靜惠、劉振祥獲殊榮

相關新聞

蘋果折疊機出貨 明年估增70%

外電MacRumors 19日報導，蘋果在美國官網限購首款折疊機iPhone Duo，每位顧客最多購買兩台，避免黃牛囤貨，似乎預告搶購熱潮一觸即發。

五金展火熱！聚焦智慧自動化 總統：台中會展中心擴建經費中央全付

「台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」昨（20）日在台中登場，展覽規模年增25%，近450家企業參展，首日展出參觀人次突破萬人，昨也傳出有國際大廠來台尋求產品與技術共同開發夥伴，面向智慧與自動化應用。

手工具美國訂單迎新契機

台美關稅條件改善，為台灣手工具業爭取美國訂單帶來新契機，加上產業加速朝高階工業應用轉型，包括伯鑫、力肯、數泓科等業者，後續接單及產品布局備受關注。

集邦：10月下旬面板報價持平

上游零組件成本持續攀升，面板廠第4季試圖透過產能調控及喊漲策略，帶動面板報價走揚，但終端需求轉弱，品牌客戶對漲價接受度不高。

頭城「阿拉伯宮」10億元交易拍板 創見束家買下

由宜蘭聞人林昭文投資興建、求售多年的「榮梓博物館」，也就是宜蘭縣頭城知名地標「阿拉伯宮」，近期傳出已成功售出，買方為記憶體大廠創見束家，以總價約10億元接手。

創見束家買下頭城阿拉伯宮 傳奇招待所用途受關注

記憶體模組大廠創見束氏家族布局不動產，宜蘭頭城知名地標「阿拉伯宮」榮梓博物館易手，據最新土地登記資料顯示，榮梓博物館土地已完成移轉登記，買方為萬情投資股份有限公司，負責人束崇裕，為創見資訊創辦人束崇萬的家族成員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。