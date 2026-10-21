量子覺知手札／讓實力被看見

在過去農工及製造工藝當家的時代，由於強調專業技能的展現及最終結果的產出，因此，在工作場合中的人們並不需要過度地自我宣傳，來博取其他人的認可及讚賞。普遍認同只要能兢兢業業地苦幹，完成被賦予的任務，就能夠被發掘而發光發熱。

尤其，在強調低調並認為「吃得苦中苦，方為人上人」的華人或東方文化環境裡，許多成功人士深信「酒香不怕巷子深」，只要有努力與實力就不怕被埋沒，加深了沉默是金的言行。

然而，大家卻忽略了一個事實，即使是在古代保守的環境中，一塊罕見的寶玉也需要卞和這種鍥而不捨，甚至以性命投入的宣傳者，才能造就出和氏璧的傳奇，這並不是寶玉的本身就能創造出來的結果。

連至聖先師孔子也會在自己仕途不順時不禁地感嘆，他一直在等待伯樂級的君王賞識，好有舞台把自己的想法推銷出去。

事實上，觀察在工作場合中那些能平步青雲、仕途順利的高層們，會發現能嶄露頭角者除了個人的才能外，能讓上層主管適時地看到，或聽到其專業水準及工作成就，讓他們認同當事人是一匹能展現爆發力的千里馬並給予足夠發揮空間，才是創造出這些人在職場中脫穎而出的真相。

所以，適宜的個人宣傳不但在古典時代是一個成功的利器，在一切都有可能但不確定，同時又遵循著意識決定條件規則的量子覺知時代中，更成為工作場域中彰顯個人價值的重要元素。

畢竟，透過量子力學中的量子相干所創造的意識纏繞效果，製造適當的訊息傳遞及不同的暗示，就可以影響他人的認知進而產生觀察者效應，而對我們有了正面的加值印象，有利個人未來發展。

值得留意的是，在個人覺知能力盛行的時代，我們內在的想法不但會被外在的言行所彰顯，個人的內外是否一致、言行能否相符才是做人做事的基本原則。因此，只有名符其實的宣傳內容及適當的宣揚手法，才能真正地說服他人，並創造符合期待的結果。