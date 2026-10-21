法律頻道／經營型資產傳承 更需要規劃

楊太太在雙北有40戶出租套房，其中一部分登記在自己名下，大部分則是與他人合資、向銀行貸款購得。目前租金收入穩定，大女兒也長期協助記帳、收租和安排修繕，看起來似乎已經有人接手。但楊太太真正擔心的是：如果有一天，她無法再親自維繫與銀行、合作金主之間的關係，這門出租事業還能不能照常運作？

這和房子值多少錢是兩回事。權狀只能說明登記在誰名下，看不出租約由誰具名簽訂、租金匯入誰的帳戶、修繕由誰決定，更不會告訴下一代，銀行往來和合作關係要怎麼維持下去。家人幫忙確認每月租金有沒有入帳，和真正撐起這門生意的管理工作，是兩個層次。

楊太太的情況還多了一層複雜。40戶中有30戶與他人共有，借名登記在第三人名下。受政府打炒房政策的限制，房貸由登記名義人出面向銀行申辦，但出租、修繕、收租與還款，實際上都由楊太太透過自己的帳戶一手安排。但不論是她和共有人之間的共有關係，還是她和登記名義人之間的借名關係，都沒有完整的書面契約。

在這種情況下，光看房產清單，就算是家人也很難釐清出租細節、銀行關係，以及各方的約定和付款紀錄。甚至，幾件房產的安排楊太太自己都記憶模糊了，大女兒雖然能處理日常事務，但不可能掌握所有必要的資訊和權限，也難以看清全局。

不動產登記在他人名下時，不能只憑「錢是我出的」就主張權利。出錢替別人買房，法律上可能是贈與、借貸、信託，也可能是借名，各有不同的法律效果。所謂借名登記，是指雙方約定以一方的名義登記財產，實際上卻歸另一方所有；借名關係是否成立，要看雙方是否有此合意，以及能否提出證據。

由於財產已經登記在名義人名下，主張借名的一方必須負舉證責任。最高法院113年度台上字第2029號判決指出，不能因為登記名義人無法證明自己付清價金，就直接認定借名關係成立，並因此廢棄原判決、發回更審，由事實審法院再行調查。

這個案例提醒我們：口頭說法和實際出資，都要有脈絡可循、有契約和金流相互印證，不能把出資、登記與管理混為一談。

屋主可先挑一筆房產，從頭畫出它的完整脈絡：資金從哪裡來、登記在誰名下、租約由誰簽、租金流向哪裡、修繕由誰決定、貸款由誰繳。接著在每個環節附上書面證明或契約。只要有任何一環找不到文件，或重要安排只存在於記憶和人情之中，那就是必須補上的缺口。

畫這張流程圖，目的不是要立刻變更登記、更換合作對象，或匆忙與銀行重談貸款，而是讓資產不再只靠記憶和信用維繫；透過盤點，釐清每一筆價值真正歸屬，萬一發生意外，家人才能循著線索找到權利所在。

以楊太太的情況來說，平時每月現金流可觀，帳上資產也相當驚人；但一旦發生意外，登記名義人翻臉、銀行要求提前清償或收取違約金、共有人提起訴訟、貸款利息持續累積，多重風險同時疊加，資產由正轉負可能比想像中快得多。

若沒有事先盤點、補齊契約，傳給下一代的恐怕不是資產，而是一場前後訴訟夾攻與現金短缺的負擔。對這類經營型資產而言，及早與律師、會計師討論規劃，是最重要的一步。

華人重視「有土斯有財」，但房產不一定是資產，關鍵在於子女接不接得住。經營型資產的傳承，不只是把房子交給下一代，更要讓這些房子成為一門能夠交接的生意。