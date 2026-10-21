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古書今贏／非常客訴 因應有方

經濟日報／ 劉順杰（易群企管資深顧問）

《左傳》魯僖公五年（西元前655年）晉國公子重耳（晉文公）雖然在外流亡，途經狄國、齊國，都受到禮遇，不料到了曹國，遭曹共公窺浴，登基後派兵伐曹，可見勢利眼不會有好事。

「以客為尊」並非完全基於利益，最常見的客訴，以品質服務為大宗，企業藉由客訴啟發，能在管理面、技術面獲得進一步改善。

許多客訴發生，涉及接單時已經發生認知落差，尤其是新品開發或新服務，可能衍生其他額外要求，都會涉及變數和不可抗拒風險，應在事前衡量執行能力，做好風險評估和備案，倘若未能「就事論事逐一釐清」將各自為是引發爭議，硬著頭皮接單，不但吃不到羊肉，還會惹一身羶。

面對客訴，先要了解客戶陳述，進行實事實物差異比對，留意有無其他潛藏未提出的問題（客戶未揭露真正的意圖），此時第一線人員、主管、協力者的專業性和溝通能力至關重要。

最僵化的回應，莫過於「這是我們公司的規定」只會讓客戶火冒三丈，或真相未明前，直接置身事外與可能的責任單位做切割，彷彿一切與己無關。建立《客訴處理教戰手冊》，充分授權執行者，因應各種狀況，採取相對應處置，最能保持彈性。

發生品質服務異常，通常較容易處理，且有利於作業改善，遇到別有用心惡意刁難的奧客，仍須因應有道：  

一、作業失誤推諉卸責：遇到客戶窗口或承辦發生失誤，擔心上層咎責，可保存完整交易、通聯、簽收確認等佐證紀錄，以委婉而堅定的態度，提供改善建議或協助，給客戶台階，但決不背黑鍋。

二、績效不彰歸罪我方：依據合約檢視產品服務品質，釐清產品和市場銷售責任，若產品設計或定價確實不當，應回歸設計面和調整改善。

三、遭到剝削延遲付款：一開始做好成本利潤核算，建立採購履約機制，提醒客戶付款條件、信用額度和違約處理方式，不宜惡性競爭或無條件降價。實務面可要求客戶提高採購量、產品服務替代方案、優化付款條件，若為惡意客戶，暫時無法捨棄，應降低依賴性，另覓替代市場。

四、咄咄逼人尋釁滋事：對無端謾罵或恐嚇勒索保持專業，必要時應向該司上層投訴，公司上層主管和法務人員，應挺身協助，勿以不當利益作為交換條件。

五、捏造不實索求賠償：要求提出損害證明，包括異常品、檢驗報告、損失證明，結合第三方鑑定，承擔應負責任；某公司客戶藉由合作剽竊核心技術後，佯裝市場不景氣提出解約，侵害該司權益，涉及侵權背信傷害商譽。

六、內部競鬥殃及池魚：堅守中立、強化透明度，不捲入客戶內部利益糾紛，或為維持合作選擇站隊，處理建議為提列品質服務能力的可靠性，作為履約保證。

七、決策失誤中途退場：對客戶經營決策失誤，波及雙方合作案，可回歸始初合約，核算終止所造成損失，依照合約中止程序，啟動降損方案，包含已投入項目處置，待投入項目之處置，新的協商案，都應白紙黑字立據為證。

店大欺客，客人並非沒有選擇權，而強賓壓主也不會受到禮遇，唯有以專業釐清事實解決問題、以制度防範風險、遵守原則維護雙方權益，才能做到真正的賓主盡歡。

客訴

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