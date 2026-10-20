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一顆馬達為何稱作藝術品？ 六俊靠軍工絕活搶進無人機、機器人商機

經濟日報／ 記者／王郁倫即時報導
六俊董事長賴介村（中）、總經理張培倫、管理部處長吳苡榕。記者王郁倫／攝影
六俊董事長賴介村（中）、總經理張培倫、管理部處長吳苡榕。記者王郁倫／攝影

老字號馬達廠六俊（7958）電機有5成業績來自國防軍工，所生產的航太級軍用馬達被稱為「馬達界的藝術品」，需要手工打造，經過兩年練功，六俊也已成功跨入無人機，7月正式小量產，總經理張培倫指出，客戶詢問需求非常多，無人機與機器人將是2027年最看好有顯著成長的業務。

六俊成立40年，是台灣老牌有刷/無刷馬達、高扭力馬達、感應馬達廠商，由於主力客戶是軍工國防工業，營收比重過5成。

近兩年六俊也跨入無人機跟機器人領域，看好六俊技術，背後有國發基金濃厚色彩的台翔投控也是六俊的股東，有一席董事，另外佳世達集團旗下羅昇跟有通也在2025年入股。

六俊預計22日將登錄興櫃，搭上國防及無人機快速成長的訂單需求，成為無人機概念股新成員。

而看好無人機商機，許多馬達廠商也紛紛跨入無人機戰場，六俊的優勢為何？董事長賴介村20日表示，六俊的優勢是效能、效率、散熱技術，他認為同業間都會用分析軟體，但六俊最關鍵的競爭力在於有豐富經驗做最佳化。

「六俊過去在無人機練功2年，未來將在技術上與同業有所區隔」賴介村指出，7月無人機訂單已經開始小量產，8~9月逐月成長，目前80%無人機訂單來自國內，20%為國際直接客戶，但該部分多屬專案仍在開發中，未來數量可期。

賴介村指出，國防軍規產品因需耐受極端環境且精度要求極高，可說是「馬達界的藝術品」，毛利率為全業務中最高的類別，受惠於國內國防預算增加，2026~2027年訂單展望持續成長，國防整體訂單與需求長期樂觀。

六俊目前主要業務為國防，營收比重5成，航太業務比2~3成，無人機跟機器人合計營收2~3成。

六俊在航太供應鏈定位為Tier2供應商，交貨給Tier 1系統整合商，終端客戶為波音跟空巴，張培倫解釋，六俊主要出貨民用航空器燃油傳輸泵浦馬達與伺服致動器，用於調節控制飛機左右油箱平衡與配重，廣泛應用於波音 737、727 及空巴士 A320、A350 等機種，該業務穩定一旦通過認證供貨期長達20年以上。

無人機跟機器人關節是六俊近年新跨入領域，賴介村認為也是2027年成長最樂觀的產品線。

張培倫表示，六俊主要開發空中多軸/四軸無人機馬達，累積開發超過十餘款標準品、無人機電調/驅動器，可用於無人車、無人船、無人機，現在也投入長距離光學酬載，2公里距離已開發完成對接中，目前投入20公里以上長距離機種開發，另外投入光纖陀螺儀開發。

Physical AI商機浮現，張培倫指出，目前也跟國內多家大廠合作機器人業務，將馬達、減速機及編碼器整合成大小關節，另外也開發工業級伺服馬達、防爆馬達、工業機械手臂關節元件、外骨骼裝置及人形機器人手指/關節模組。他強調不會做整機。

無人機 軍工 藝術品

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