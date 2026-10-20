台灣人壽祖孫三代健走 11月7日「非洲野驢」帶路

中信金（2891）旗下台灣人壽「祖孫三代健走」，將於11月7日（六）於台北市立動物園登場，邀請跨世代民眾邁出綠色足跡累積健康資產，一睹極危物種—動畫《史瑞克》人氣角色「非洲野驢」萌樣，打造融合個人健康與環境永續的戶外永續體驗。活動當天線上線下健走一起GO，完成指定任務有機會獲得SAMSUNG Galaxy Fit3健康智慧手環、跑步機。

祖孫三代健走連續15年舉辦，已成為國人年度「家庭團聚日」，今年四度攜手台北市立動物園共襄盛舉，衛生福利部亦首度參與，力挺健康、生態永續「家」在一起。全方位藝人阿Ken連兩年擔綱主持，公益大使中信兄弟棒球隊球星、中信飛牡蠣電競選手及台中台壽霸龍成棒隊球員都將現身力挺；吉祥物們台灣人壽「台灣阿龍」、中信兄弟「小翔」、中信特攻「桑德」及中信慈善基金會「小火子」總動員，陪伴大小朋友活力健走。

台灣人壽長期力挺健康與生態永續，祖孫三代健走亦結合生態教育，繼認養穿山甲後，今年接力認養極度瀕危動物非洲野驢，3公里健走將前進保育大道，除了能認識來自非洲草原的非洲野驢，還有兩項健走限定版導覽，「台灣動物區」生態導覽跟著保育員解鎖動物冷知識；「動物行為學院」將帶領大小朋友與神祕「動物親善大使」近距離互動，從動物習性、生活方式到保育行動，理解生物多樣性的意義，在健康促進中解鎖一堂好玩又有料的動物保育課。

健走家庭日賺健康和好康！參加健走可獲得限量「阿龍環保袋」，以回收咖啡渣及聚酯纖維再生紗製成，永續巧思「袋」著走。完成健走及任2項體驗關卡，還可參加抽獎，大獎包括WALKINGPAD全折疊智跑機、Foodcycler廚餘大師、REWOOD木酢達人藝術炭盆栽及Blueseeds精油洗沐禮盒等永續好禮；當天線上健走達成7,500步或5.5公里指定任務，有機會獲得SAMSUNG Galaxy Fit3健康智慧手環。

實體健走現場串聯智能健康、金融防詐、反毒教育及環境永續等趣味體驗，65歲以上長輩可免費檢測體適能；同時響應環境部「袋袋箱傳」，民眾捐出閒置紙袋或環保袋加碼獲得一次抽獎機會，從日常生活實踐減塑行動。台灣人壽「祖孫三代健走」攜手跨界夥伴推動健康促進、公益關懷與環境永續，11月7日歡迎全家一起走進台北市立動物園，或透過線上同步起走，用步伐為健康加分、為永續讚聲！