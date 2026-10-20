興富發集團總部遷址！11月進駐信義區「松仁大樓」

興富發集團總部將搬遷！興富發（2542）20日公告，因應營運發展需求，董事會決議將公司總部由台北市中山區樂群二路遷至信義區松仁路277號，預計11月2日正式進駐。

興富發表示，新址正是集團今年3月斥資60.01億元購入的「松仁大樓」，包括旗下齊裕營造、關係企業潤隆（1808）及金駿營造等四家企業也將同步遷入，藉此整合集團資源，提升營運效率。

興富發今年3月透過子公司元盛國際興業，以60.01億元購入位於信義區松仁路277號的商辦大樓，該筆交易土地面積約1,082.04坪，換算每坪土地單價約554.66萬元。

興富發先前表示，購入松仁大樓主要著眼長期資產配置與穩定租金收益，短期並無改建計畫。該大樓為純鋼骨建築，屋齡約26年，建物狀況良好，且全球人壽先前已進行內部裝修，具備持續使用及出租條件。

在租賃收益方面，興富發購入時，大樓出租率約五成，承租戶包括健身房World Gym及全球人壽等，原有中低樓層租金每坪約1,700元，高樓層約2,000元。集團規劃逐步調整租金水準，目標將中高樓層租金提高至每坪2,500元至3,000元，初估租金報酬率可達4%。

值得注意的是，松仁大樓鄰近信義計畫區，周邊具備捷運東環線建設題材，加上土地使用分區為第三種住宅區，未來仍保有改建住宅的可能性。

此次興富發將總部遷入自有大樓，除整合旗下企業辦公空間，也讓原先以長期收租為主的資產布局，進一步兼具集團自用與資產管理效益。