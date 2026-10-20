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好食好事9屆扶植102家新創 食農科技拚商業落地

中央社／ 台北20日電

好食好事基金會表示，2018年推出加速器，至今邁入第9屆，已扶植102家飲食、農業及永續領域新創企業，持續營運比例達94.1%；今年加速期間促成350次產業媒合，其中一半為國際產業對接，協助新創尋找企業客戶及海外市場。

好食好事基金會今天舉辦第9屆好食好事加速器成果發表會，以「科技之勢 未來之食」為題，集結台灣、新加坡及香港共16組新創團隊，涵蓋AI供應鏈、智慧農漁、循環經濟及食品健康創新等領域。

好食好事基金會執行長林薇真接受中央社記者訪問表示，加速器每年協助約20個團隊，除了協助鏈結商機，調整商業模式，也帶領團隊拓展海外市場，接觸海外投資人，成果發表則提供新創與企業及投資人接觸的機會。

林薇真觀察，近年企業及投資人評估新創技術越來越務實，即使技術具創新性，若成本過高、缺乏穩定客戶或難以規模化，商業發展將面臨挑戰；企業更關心新技術能否改善成本結構、提升營運效率，以及創造持續穩定營收。

此屆焦點團隊中，豐漁水產創辦人許宏德原任職航太產業，返鄉後投入智慧養殖設備開發。他今天表示，台灣養殖漁民面臨世代斷層，平均年齡達67歲，加上缺工及水上作業安全等問題，因此開發模組化無人養殖船，希望降低養殖戶人力負擔，約可降低約7成人力投入。

食品製造方面，麵條代工廠金尚品食品共同創辦人李明軒表示，公司成立目的之一，就是協助台灣乾拌麵品牌進入大型通路及拓展美國市場，並將電子業代工概念導入乾拌麵產業，目前為國內產量前三大乾拌麵代工廠。

他指出，海外通路訂單動輒達百萬包，品牌自行設廠須承擔通路需求波動及產能閒置風險，因此需要專業代工廠支援產能及品質；乾拌麵外銷須經歷長時間海運及高溫、高濕環境，公司透過烘乾技術降低麵體水分，產品保存期限可達18個月，希望與餐飲品牌合作，協助餐飲產品商品化及拓展海外市場。

好食好事加速器營運總監張正瑜表示，今年進一步拓展美國、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場網絡，協助團隊尋找海外通路及商業合作機會。

食農 科技 新加坡 團隊

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