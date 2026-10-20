公私齊力守護學童通學安全 和泰產險捐贈近千套導護裝備

和泰產險持續響應和泰集團「與美好台灣同行」的永續承諾，致力於為社會「量產幸福」，今年提供全台67所國中小學及高中共918套導護裝備，更因應導護勤務需求，新增鳴笛指揮棒，協助志工於值勤時提升辨識度與示警效果，為學童打造更安心的通學環境。日前於台北市景美國中舉行導護裝備捐贈儀式，由台北市教育局專門委員楊淑妃、景美國中校長林志忠、33所受贈學校代表，以及和泰產險資深副總經理顏承真共同出席。

和泰產險自2024年起響應和泰集團導護志工裝備捐贈計畫，連續三年投入，累計捐贈近2,000套裝備，持續為校園第一線導護志工提供執勤安全支持。今年除提供導護背心、指揮旗等裝備外，更新增具警示功能的鳴笛指揮棒，因應志工在視線不佳、車流繁忙等情境下的實際需求，進一步增添執勤安全保障。

台北市教育局專門委員楊淑妃表示，導護志工與義交長年風雨無阻守護學童安全，是校園交通安全的第一線力量，感謝和泰產險持續與教育局合作，以實用裝備支持志工執勤，共同打造友善的通學環境，展現公私協力的最佳典範。

受贈學校代表景美國中校長林志忠指出，校園周邊上下學時段車流量較大，導護志工需要長時間站在路口進行交通引導，因此具備良好防護機能與高辨識度的裝備相當重要。這批兼具功能性與警示效果的導護裝備，有助於提升志工執勤時的安全，也讓家長、學童多一份安心與保障。

和泰產險資深副總經理顏承真表示，保險的核心價值不只是事故發生後提供保障，更重要的是在風險發生前做好預防與管理。學童的通學安全需要社會各界共同守護，未來和泰產險也將持續結合集團資源，深耕交通安全宣導與在地關懷，從風險預防的角度落實企業責任，為下一代打造更加安全、友善的校園環境。