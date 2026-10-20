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迎接永續揭露新時代！凱基證券攜手產官學 引領企業轉型升級

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券、IR Trust及中華獨立董事協會共同主辦台灣規模最大的ESG投資論壇「2026 ESG x IFRS 永續揭露新時代」，由金管會常務副主任委員莊琇媛(中)、凱基證券董事長許道義(中右)及凱基投顧董事長朱晏民(右一)代表出席。證交所／提供
凱基證券、IR Trust及中華獨立董事協會共同主辦台灣規模最大的ESG投資論壇「2026 ESG x IFRS 永續揭露新時代」，由金管會常務副主任委員莊琇媛(中)、凱基證券董事長許道義(中右)及凱基投顧董事長朱晏民(右一)代表出席。證交所／提供

由凱基證券、IR Trust以及中華獨立董事協會共同主辦的ESG投資論壇-「2026 ESG x IFRS 永續揭露新時代」論壇，20日於集思仁杭會議中心盛大登場。論壇集結超過250位來自企業界及專業機構領袖與專家，參與台灣規模最大的ESG投資論壇，邀集金管會常務副主任委員莊琇媛、台灣證券交易所、櫃買中心、勤業眾信、萬國法律事務所等產官學代表，從監理、企業實踐與資本市場視角展開深度研討。

隨著台灣證券交易所正式將「公司治理評鑑」轉型改制為「ESG評鑑」，調升環境與社會比重，並啟動上市櫃公司與 IFRS S1/S2 準則深度併軌，ESG已正式進入「財務級定量數據揭露」與「永續資訊與年報同步發布」的新時代。針對政策與評鑑制度變革，台灣證券交易所公司治理部經理陳長惠表示，面對ESG評鑑與IFRS併軌，企業應將永續揭露轉化為核心管理能力，重點在於落實經營管理。企業應打好四項基本功：首先強化董事會治理；其次建立溫室氣體與永續資料基礎；再者健全跨部門協作流程；最後提升揭露能力並精進改善，以從容因應未來各項挑戰。證券櫃檯買賣中心上櫃監理部經理黃文君表示，因應國際永續發展趨勢，鼓勵企業善用IFRS永續揭露準則專區資源，提升永續資訊揭露品質，將永續議題融入公司治理與經營策略，從資訊揭露深化至實際行動；此外，透過今年正式實施的綠色證券認證制度，彰顯企業綠色轉型成效，引導市場資金支持綠色產業。

凱基證券董事長許道義表示，合規只是起跑線，永續數據的品質與策略運用，才是決定企業價值的關鍵。隨著ESG績效直接影響法人資金配置，企業建立完善內控體系不僅能降低資金成本，更是贏得市場信任的重要基礎。作為企業永續的最佳夥伴，凱基證券除了協助企業發行永續發展債券與籌資外，更將ESG融入承銷與投資布局。面對評鑑升級與財務級揭露浪潮，凱基證券將持續發揮專業，協助上市櫃企業將永續轉型成果轉化為實質競爭優勢。

從資本市場機構法人視角剖析，凱基投顧董事長朱晏民指出，ESG法規雖增加短期合規成本，但長期能降低資訊不對稱。ESG就像「安全帶」，重點非直接表述企業表現、股票報酬或投資風險，而是提早識別氣候與治理風險、降低踩地雷的機率。當前最大挑戰在於資料品質，唯有建立共同標準並連結財務意義，才能真正提升投資決策品質。

凱基證券作為永續金融的重要推手，將持續深化永續金融布局積極響應政府推動永續金融政策，已擔任多檔永續發展債券的主辦承銷商，協助企業及金融機構於資本市場順利籌資推動永續發展，未來透過ONE KGI資源整合，協助企業將資金投入具環境及社會效益的投資計畫，為社會提供永續金融解決方案。

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