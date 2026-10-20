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南陽實業：油電車成趨勢 估明年銷售續成長
三陽工業子公司南陽實業今天舉行總代理現代汽車（HYUNDAI）新車發布會，南陽實業指出，油電混合動力車已是市場趨勢，2027年油電車銷售可持續成長，代理油電車銷量占比已達5成，目標2027年占比超過7成，商用車油電車款預接單已排到明年2月。
談到油電車市況，南陽實業表示，油電車價格持續下降，加上國際油價高檔因素，帶動油電車在北美和歐洲市場需求，至於純電動車受限充電公共設施等變數，預期純電動車普及仍需要一段時間。
展望整體車市與經濟大環境，南陽實業預估，明年台灣新車市場規模約在43萬輛區間，預期明年消費者在動力系統持續朝向「油電換購」選擇，將成為未來2年動力系統之戰。
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