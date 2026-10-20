台水斥資4.35億建屏東辦公廳 預計118年完工

台灣自來水公司今天舉行屏東區管理處暨營運所辦公廳興建工程動土典禮。台水表示，該工程總經費約新台幣4億3500萬元，預計於118年完工，將為民眾打造更完善的服務據點。

台水今天發布新聞稿表示，屏東區管理處目前暫租屏東市青島街35號作為辦公廳舍，所屬屏東營運所現址自81年興建及87年增建以來，歷經數十年，已有多處壁癌及漏水等老舊問題，且空間漸趨擁擠。未來新廳舍落成後，將改善現有辦公與洽公環境，提升服務效能，以提供民眾更舒適、便利的洽公體驗。

台水說明，本工程總經費約4億3500萬元，已於115年9月8日開工，工期為745個工作天，預計於118年完工。施工初期將優先進行工地安全防護與各項整備工作，落實安全衛生管理，確保後續工程如期如質順利推進。

台水強調，辦公廳舍不僅是行政辦公場所，更是深化在地服務的重要據點。未來台水將持續秉持「以用戶為中心」的服務理念，優化屏東地區的供水服務環境，持續提供民眾安全、穩定的自來水服務。

經濟部主任秘書莊銘池、國營司副司長劉起孝、台水董事長李嘉榮、屏東縣長周春米、立委徐富癸、立委鍾佳濱等人出席動土典禮。