國喬十年投14.85億參與創投基金 鎖定半導體材料、落實投資多角化

國喬（1312）20日宣布參與創投，預計十年內投入14.85億元，參與「電特化基金」，發掘具潛力的特化材料公司，落實投資多角化的經營策略。

國喬表示，公司近年以三大經營策略推動「轉向與合作」計畫，繼8月宣布與日本愛沃特株式會社（AWI）策略合作後，進一步參與創投，加速推動投資多角化。

國喬指出，隨著AI與半導體產業發展，關鍵材料在地化供應的重要性日益提升。半導體產業對材料純度、品質穩定與供應效率的要求，也使具備研發、量產及在地製造能力的企業更具策略價值。

國喬總經理曾嘉雄表示，國喬擁有化工製造、材料開發與國際供應鏈合作基礎，而基金管理人中華開發資本管顧長期深耕科技與半導體產業投資，具備案源開發、投資評估、公司治理及投後管理經驗。雙方結合產業判斷與投資專業，關注具技術基礎、量產能力與擴張潛力的材料企業，並探索原料供應、製造技術及市場拓展等合作機會，支持被投資企業的長期發展。

國喬的三大經營策略包含產品高值化、市場全球化、投資多角化。在產品高值化方面，國喬持續投入如電子級低碳足跡氫氣等高值化材料，拓展切入高階材料、綠色生質基材及半導體電子級材料供應鏈。在市場全球化方面，透過與AWI建立策略合作關係，連結國際技術與半導體特殊材料供應鏈，將既有材料與製造經驗拓展至新市場。

國喬正逐步將既有的材料、製造與產業經驗轉化為新的成長基礎。曾嘉雄強調，從國際策略合作到進行專業投資，「轉向與合作」計畫正逐步推進。未來將持續優化本業，並依產業需求、企業成長性與策略契合程度推進布局，深化三大策略的執行成果，強化長期競爭力與營運韌性。