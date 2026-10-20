接軌IFRS永續揭露準則專區改版上線 助企業掌握最新永續揭露接軌路徑

金融監督管理委員會及環境部於9月23日發布修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」，適度調整第三階段適用永續準則之上市櫃公司及相關過渡措施，櫃買中心積極配合前開調整，已完成「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）專屬路徑圖等資訊之修改，並於20日正式改版上線，透過更新路徑圖資訊、補充過渡措施及強化法規說明，協助上市上櫃公司掌握最新接軌資訊並做好相關準備。

櫃買中心表示，本次專區改版重點之一為調整「上市上櫃公司路徑圖」的呈現方式，將路徑圖時程更新為2026年至2031年，並依據第三階段公司適用對象（實收資本額達20億元以上但未達50億元之非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄之上市櫃公司）客製化其導入計畫相關資訊及接軌時程，協助公司進一步了解接軌期程及應辦事項。

此外，本次改版亦同步更新各階段公司所適用之過渡措施，包括第三階段公司延後二年揭露氣候以外之永續資訊及暫時豁免範疇三資訊揭露、第二及第三階段公司免除母公司個體層級之溫室氣體確信，以及各階段公司於接軌之前二年過渡期得依年報申報時限申報永續專章等，以利企業了解其適用之相關彈性措施，妥善規劃永續資訊蒐集、揭露及確信作業，至金融、保險及證券業仍依「綠色及轉型金融行動方案」及業務主管機關接軌規劃辦理。

櫃買中心說明，永續資訊揭露已成為企業提升資訊透明度、完善風險管理及與國際接軌的重要一環。「接軌IFRS永續揭露準則專區」將持續提供更多的多元及免費資源，以協助企業強化永續治理能力及提升永續價值。