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中石化子公司鼎越開發聯貸案 獲金融機構同意展延合約到期日
中石化（1314）與鼎越公司今日於證交所召開記者會，說明鼎越公司就聯貸案已與聯貸金融機構申請展延合約到期日。
中石化表示，因應鼎越公司之京華廣場土地開發案籌組之聯貸合約原於2026年11月5日到期，業經金融機構同意到期展期一年，並分別於2027年3月償還5億元及2027年9月償還5億元。
中石化表示，將與鼎越公司持續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。
此外，中石化也強調，目前持續積極處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金、強化財務穩健。
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