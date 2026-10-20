中石化子公司鼎越開發聯貸案 獲金融機構同意展延合約到期日

針對市場先前傳出新光三越天母店將收店的消息，新光三越表示，天母店與房東國泰人壽已合作20多年，相關時程及後續規劃仍待總公司正式確認，目前仍樂觀看待後續發展，實際情況須以公司正式對外公告為準。現行合約將於明年第1季到期，租約每五年一簽，相關營運計畫仍持續推動中。

2026-10-20 15:53