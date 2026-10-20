桃園敲碗「可負擔宅」 卓榮泰強調三原則保障買主權益

桃園市政府今年提出「可負擔宅」自治條例，僅需市價六成即可承購。行政院長卓榮泰指出，這不是社宅，買主承購之後，又不能100%所有，變成是信託關係，其中的法律關係必須更明確，才能進一步討論財源怎麼訂。他提出三項原則，強調買受者權益一定要受到完整保障。

卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

有關居住政策，除了新青安利息補貼、社會住宅，卓榮泰表示，新的人口對策戰略之中，其中一項就是居住減壓，提供婚育家庭減稅項目。產業聚落是形成高房價的因素之一，例如竹科一帶的竹北房價非常貴，如果產業不是這樣發展，大概沒有那個條件有這麼高的房價。

立委牛煦庭質詢關切，為了應對高房價問題，桃園市政府日前三讀通過《可負擔住宅興辦管理自治條例》，但送至中央審查之後，至今尚未有下落。

卓榮泰表示，過去大家討論過地上權宅、使用權宅。至於桃園市提出的可負擔宅，這是承購，跟一般只租不售的社宅不同，所以定位上不是社宅。承購之後，又不能100%所有，變成是信託關係；未來在信託關係當中的法律關係、定位跟內容，目前還在研討當中。

卓榮泰說，未來可負擔宅的開發，是否符合都更獎勵、容積獎勵等，目前在內政部送來的案子當中，都還在進一步討論中。必須定位清楚，它的法律關係清楚，才能進一步討論財源怎麼訂；使用地方政府的財源，是否能永續經營，這部分中央都非常在意。

內政部長劉世芳補充說明，「可負擔宅」不受住宅法管理，因為只租不售才是住宅法的基本精神。可負擔宅須由年輕人自己出一部分的錢，大約是總價的六成，然後信託給市政府的負責單位，所以必須符合信託法。另該條例提出，營業稅、房屋稅的部分，要求財政部要減稅。

劉世芳提到，條例中提出一個「專案政策性貸款」，但具體定義不明。這樣大家會有疑慮，假設未來年輕人買了可負擔宅、付了六成的房屋價錢，最後到底屋子是不是他的？此外，桃園住都中心之中，也並未像信託法有可以接受信託的授權代管。因此內政部希望該條例可以再多研議細節。

卓榮泰表示，基本上可負擔宅條例屬於地方自治事項，行政院會予以尊重，但也希望地方跟中央的法律規範必須一致。再來，未來的財務必須健全、穩定、永續。第三，買受者的權益一定要受到完整保障。如果這些前提之下，那內政部跟地方政府可以就各事務再繼續溝通。