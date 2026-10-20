一表看台中十大熱門交易生活圈 1千萬進駐這區最親民

永慶房產集團彙整2025年7月至2026年6月實價登錄資料，統計台中市住宅交易量前十大熱門生活圈，其中太平區的「新光特區」，以638件成交量居冠；北區「一中生活圈」則憑藉一千萬元有找的親民價格，搶進十大熱門生活圈；北屯區的「廍子重劃區」，也以大坪數居住空間，成功吸引購屋族。

太平區「新光特區」一年成交638件，領先第二名生活圈385件，交易量表現突出。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，新光特區開發時間約15年，生活機能相當完整。鄰近台74線快速道路，方便往返台中各區。周邊有樹孝、中山路雙商圈，還有萬坪馬卡龍公園、雙語教學學校，加上太平工業區的就業機會，持續吸引民眾置產。

朱良華補充，新光特區中古住宅每坪約30至32萬元，相較於隔壁北屯區，每坪成交均價便宜近5萬元，許多通勤族願意「犧牲5-10分鐘交通時間，換取更低的購屋負擔」，且生活機能已經發展完備，加上性價比高，具有一定吸引力。近期部分屋主願意調整售價、議價幅度擴大，正是挑選高CP值物件的絕佳機會。

台中市北區的「一中生活圈」，每坪成交均價約29.3萬元、平均總價也在1千萬元內，成為台中市十大熱門生活圈最容易入手的一個。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，一中生活圈半徑一公里內學校、醫院、百貨公司、公園綠地等樣樣不缺，能滿足食衣住行育樂各種需求。且坐擁台中一中、中科大及中國醫藥大學帶來穩健的租賃、購屋需求。雖因開發早、屋齡較舊，但也造就一中生活圈出現市中心難見的親民房價。

郭誌蘭進一步解釋，一中商圈內中古屋齡多超過30年，千萬元內就能買到2至3房的產品，兼具合理開價、良好屋況與便利地點的物件，通常較受買方青睞。相比西區兩房小宅總價都要千萬元以上，一中生活圈對於預算有限的小家庭與重視生活機能的小資族、首購族而言，是極具性價比的區域，惟購屋時也應將屋況修繕、管線更新及後續維護費用納入考量。

同樣坐落台74線快速道路上的北屯區「廍子重劃區」，過去一年平均交易坪數為48.7坪的成交坪數，是十大熱門交易生活圈中成交坪數最大的區域。永慶不動產十期生態園區加盟店長詹庚衡分析，台中市核心市區開發趨於飽和、住宅價格持續攀升，使得自住買盤沿著台74線快速道路朝外圍擴散。廍子重劃區街廓整齊、道路開闊，周邊還有多座公園綠地，對重視居住環境與家庭空間的族群具有吸引力。

詹庚衡指出，隨著居民移入，明星學區「廍子國中」已於115學年度開始招生，進一步補足在地就學資源。且廍子里市場用地BOT案已動工，規劃興建複合式商場，預計2028年完工營運，有望增加居民採買與生活服務選擇。若屯區捷運環狀線（紫線）後續審查通過，將為區域發展帶來一大利多。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，觀察台中十大熱門交易生活圈，成熟生活機能、便利交通，及就醫、醫療與休閒資源，是吸引自住買盤的重要條件。新光特區兼具生活機能和價格優勢，一中生活圈、中國醫生活圈、逢甲生活圈擁有蓬勃商機和文教資源，廍子重劃區則以街廓和綠地，回應不同家庭的購屋需求。

陳金萍提醒，交易熱度可作為了解區域需求的參考，但不代表每一間住宅都具有相同的保值條件。購屋族仍應回歸自身財務能力與長期居住需求，先確認總價、貸款及修繕負擔，再比較通勤時間、生活機能、實際可使用空間與屋況，避免盲目追價，找到符合預算且適合長期居住的住宅。