2026 TPCA Show登場！新武秀PCB技術 攜日本畫家推公益

2026年TPCA Show於10月20日至22日在南港展覽館一館登場。長期代理三菱電機放電加工機、雷射加工機及電路板雷射鑽孔機，深耕模具、鈑金與PCB產業的新武股份有限公司，將於展會現場展示三菱電機雷射鑽孔機等PCB精密加工技術與製程應用，聚焦雷射微細鑽孔及高精度製程的發展趨勢。

AI對PCB產業的影響，並非一波短期熱潮，而是一場長期的結構性升級，帶來機會的同時，也帶來挑戰。TPCA Show作為全球PCB產業最重要的專業展之一，正是觀察這波趨勢的關鍵舞台。對新武而言，此次參展除了與客戶面對面交流、讓新產品被市場看見、掌握產業趨勢三大效益之外，也將在展位打造一場「科技跨界人文」的特別交流場域。

TPCA Show開展首日，日本藝術家上野一郎（Ichiro Ueno）親臨新武展位，宣布一項特別的Power Art公益藝術計畫，將藝術創作與台灣公益行動結合，讓原本以科技與PCB產業為主的展覽現場，延伸出另一段關於友誼、感謝與公益的故事。

現場贈畫儀式，圖左為TPCA陳正雄理事長、圖中上野 一郎畫家、圖右新武（股）公司天滿正一郎董事長。業者提供

上野一郎長期投入藝術創作，此次將部分作品帶至台灣進行公益義賣，所得將全數捐贈台灣公益團體，實際受贈單位及後續執行方式將於確認後另行公布。這項計畫並非單純的藝術展覽，而是上野一郎希望透過藝術創作，將對台灣的感謝轉化為實際的公益行動。

上野一郎與新武的交流，源自藝術與友誼所建立的連結。新武過去曾獲贈上野一郎的藝術作品，這份跨越產業與國界的情誼，也逐漸從藝術交流延伸至公益。此次選擇在TPCA Show新武展位宣布公益計畫，更象徵科技與藝術能在不同領域彼此連結，進一步創造社會正向的力量。

左起三菱電機長谷川寬事業部長、新武（股）公司天滿正一郎董事長、TPCA陳正雄理事長、上野 一郎畫家、新武（股）公司 高世霖總經理、新武（股）公司天滿浩四郎董事。業者提供

新武表示，企業參與產業展覽，核心仍是技術、產品與產業交流；但企業與人之間的連結，同樣能創造更多可能。此次邀請上野一郎於新武展位發表Power Art公益計畫，是希望在專業科技之外，也讓更多人看見藝術與公益所帶來的溫度。透過將企業與藝術家之間的友誼轉化為實際公益行動，科技與藝術也在本屆TPCA Show交織出別具意義的亮點。