傳收店消息未定！新光三越天母店周年慶拚3.9億元 攜手寶可夢搶客

針對市場先前傳出新光三越天母店將收店的消息，新光三越表示，天母店與房東國泰人壽已合作20多年，相關時程及後續規劃仍待總公司正式確認，目前仍樂觀看待後續發展，實際情況須以公司正式對外公告為準。現行合約將於明年第1季到期，租約每五年一簽，相關營運計畫仍持續推動中。

此外，新光三越台北天母店2026周年慶將於 10月22日至11月15日登場，今年台北天母店以「超強商品力＋會員精準回饋＋在地話題集客」三大核心引擎全力出擊，祭出化妝品單筆滿 2,000 送 2,000 點、全館累計滿 5,000 送 5,000 點，以及首七日 skm pay 限定名品／大家電／法雅客／Store單筆刷 10,000 送 10,000 點，更攜手寶可夢 30 周年全台獨家企劃，預計整體檔期業績3.9億元，成長1%。

天母店主管表示，今年以來業績成長2.2%，以家用、3C及化妝品等品類表現較佳。其中，iStore 旗艦店預期將帶動新一波換機熱潮，全面引進10月23日開賣的 iPhone DUO，iPhone 18 Pro Max及iPhone 18 Pro也備有充足現貨，預計將成為本次周年慶的一大亮點。

此外，隨著北市科園區啟動，預期將帶動新客群移入，天母店仍將以服務全客層為經營主軸，並進一步提高生活型業態的比重。今年業績目標則設定為突破15億元。

台北天母店深耕在地商圈，開檔首日力邀天母在地球隊味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」熱血應援見面會；緊接著迎來天母商圈年度最大盛事「天母搞什麼鬼 18」，號召萬名小魔兵變裝踩街並限量發放 2,000 個南瓜桶；戶外廣場更引進天母獨家「皮卡丘 & 最新御三家」巨型氣球打卡造景；搭配新光三越 APP 點數生態圈變現，串聯館內瓦城、1010湘、勝博殿、小紅花鐵板燒等名店扣點兌換餐點，以及星級飯店住宿券與頂級 SPA 券，預計以最齊全的貨量、最震撼的贈獎與最強話題活動，將引爆天母商圈逾十萬人潮。